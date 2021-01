Na szczycie UE zapowiedziano wprowadzenie „ciemnoczerwonych” stref zakażeń

Czechy przedłużyły stan wyjątkowy

Czeska Izba Poselska w czwartek przedłużyła do 14 lutego obowiązywanie stanu wyjątkowego, który wprowadzono z powodu pandemii Covid-19. Rząd chciał, by nadzwyczajne przepisy obowiązywały do 21 lutego. Podczas obrad doszło do szarpaniny przy krześle prowadzącego obrady. Interweniowała ochrona.