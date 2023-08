Na swoje po 30. Raport o usamodzielnianiu się młodych ludzi w Hiszpanii

Średni wiek uniezależnienia się młodych ludzi od rodziców w Hiszpanii po raz pierwszy przekroczył 30 lat, wynosząc obecnie 30,3 lata - wynika z ostatniego raportu Obserwatorium Emancypacji, przygotowanego przez Hiszpańska Radę Młodzieży (CJE). To najwyższa średnia od początku tego typu badań - zwróciła uwagę Europa Press.

Zgodnie z raportem, młodzi ludzie muszą przeznaczyć prawie 84 proc. rocznych zarobków netto, aby samodzielnie wynająć mieszkanie.

Dokument wskazuje na trudności w dostępie do mieszkań i wysokie koszty czynszu. Średnia cena wynajmowanego mieszkania wynosi obecnie 912 euro miesięcznie, a do tego dochodzą koszty tzw. mediów - wody, gazu i prądu w wysokości średnio 141 euro, co daje razem 1053 euro miesięcznie.

Obecny średni zarobek młodych ludzi wynosi nieco ponad 13 079 euro netto rocznie. Po zapłaceniu kosztów mieszkania zostaje im ok. 37 euro na wyżywienie, odzież i inne wydatki, co jest niemożliwe do pokrycia - wskazał wiceprzewodniczący CJE Juan Antonio Baez.

Z raportu wynika, że nawet posiadanie pracy przez młodych ludzi nie wystarcza im na utrzymanie się. Uniezależnienia się od rodziców nie gwarantuje także posiadanie wyższego wykształcenia, gdyż udało się to tylko ok. 23 proc. młodym po studiach.

Aż jedna trzecia młodych ludzi jest zmuszona do wspólnego wynajmowania mieszkań. Średni czynsz za pokój wynosi ponad 282 euro tj. ok 26 proc. pensji.

Raport podkreśla, że młodych dotyka wysokie bezrobocie. Zgodnie z danymi oficjalnymi z 2022 r. stopa bezrobocia wśród młodych Hiszpanów wyniosła 22,2 proc., tj. więcej od ogółu ludności (12,9 proc.).

CJE alarmuje o biedzie i ryzyku zwiększenia się wykluczenia społecznego młodych, które dotyka już jedną piątą osób poniżej 30. roku życia, posiadających pracę.

Z Saragossy Grażyna Opińska

