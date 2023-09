Na stacjach Orlen brakuje paliwa? Miały otrzymać instrukcje udawania awarii

Ceny paliw na stacjach w Polsce wydają się być mocno zaniżone. Kilka dni temu informowaliśmy, że Shell wprowadził limity na tankowanie z powodu dużego popytu na paliwa i problemów z jego dostępnością. Orlen z kolei twierdzi, że taki problem nie występuje, co zdaje się trochę kłócić z informacjami podawanymi w mediach społecznościowych i własnych obserwacjach na stacjach.

26 września biuro prasowe koncernu zapowiedziało, że Grupa Orlen nie planuje wprowadzać limitów ilościowych na zakup paliwa na swoich stacjach, nie ma również powodów do nagłych podwyżek cen. Dodano, że wszelkie tymczasowe niedobory, które przy dużej skali działalności mogą występować na pojedynczych stacjach, uzupełniane są na bieżąco.

W internecie pojawia się zdjęcia, na których widać zaklejone dystrybutory, mające podobno awarię. Michał Marszał opublikował w relacji na Instagramie zdjęcie rzekomej instrukcji, którą miały ponoć otrzymać stacje Orlen w przypadku tymczasowego braku paliwa. Na załączonym materiale widać, że stacje miały zacząć tak reagować od 6 września.

Na zdjęciu można wyczytać, jak stacje powinny reagować w przypadku braku paliwa i jaki sposób uważany jest za niewłaściwy. Czytamy, że poprawny komunikat miałby brzmieć następująco: Awaria dystrybutora. Przepraszamy za utrudnienia.

Zgadzałoby się to z wyżej załączonym zdjęciem, które zostało wykonane 28 września na stacji Orlen w Strzelinie przy ul. Jana Pawła II 27. Tego typu komunikaty były tego dnia widoczne na wszystkich stanowiskach na tej stacji. Na drugiej stacji w tej miejscowości, przy ul. Ząbkowickiej 32, tego typu problem nie występował.

