Na rynku ropy w USA będzie duży tygodniowy spadek cen

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną w piątek, ale w ujęciu tygodniowym będzie duża strata w notowaniach surowca - na poziomie ok. 7 proc. - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 73,77 USD, wyżej o 0,14 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na III wyceniana jest rano po 78,78 USD za baryłkę, wyżej o 0,11 proc.

Nad rynkami paliw nadal wiszą obawy dotyczące popytu na ropę na świecie.

Arabia Saudyjska obniżyła na luty ceny swojej ropy naftowej sprzedawanej do Azji i Europy, co jest wyraźnym sygnałem obaw o perspektywy krótkoterminowe w popycie na paliwa.

W Chinach trwa prawdziwa walka ze wzrostem liczby nowych infekcji koronawirusem po zniesieniu przez władze ograniczeń covidowych, co stawia pod znakiem zapytania szybki wzrost zapotrzebowania na towary.

Na razie ocenia się, że mobilność mieszkańców Chin może gwałtownie wzrosnąć w miarę zbliżania się świąt Nowego Roku Księżycowego. W tym czasie liczba podróży Chińczyków - drogą lądową, powietrzną i wodną - może wzrosnąć do ok. 2,1 miliarda, dwa razy więcej niż w tym czasie ubiegłego roku.

Święta noworoczne w Chinach oficjalnie trwają od 21 do 27 stycznia 2023 r., ale ruch mieszkańców Chin związany z tym okresem obejmuje ok. 40 dni. To najbardziej ruchliwy sezon wyjazdów w Chinach i największe roczne przemieszczanie się ludności na planecie.

Chiny szybko zwijają strategię "Zero Covid" co zapoczątkowało ożywienie na największym rynku podróży lotniczych na świecie, a rezerwacje na wyjazdy na Nowy Rok Księżycowy prawdopodobnie będą najwyższe od ponad 3 lat - wynika z szacunków portalu turystycznego Qunar. com. (PAP Biznes)

