Na rynku brakuje pracowników. Problem mogą rozwiązać... roboty. Na firmy czekają ulgi podatkowe

W wielu sektorach notuje się niedobory pracowników. Postęp technologiczny jednak nie śpi i wychodzi na wprost potrzeb przedsiębiorców. Czy roboty współpracujące, czyli coboty, rozwiążą problem z zapewnieniem obsady m.in. w magazynach lub przy paletyzacji? To możliwe. Im szybiciej będzie starzeć się społeczeństwo, tym szybciej ludzi będą zastępować roboty. W automatyzacji mogą pomóc ulgi, dzięki którym przedsiębiorcy zyskali możliwość odliczenia 50 proc. kosztów poniesionych na robotyzację.

fot. Sergey Ryzhov / / Shutterstock

- Robotyzacja jest odpowiedzią na brak rąk do pracy. Coraz więcej badań wskazuje na starzejące się społeczeństwo, a pracownicy produkcyjni nie chcą pracować przy trudnych, uciążliwych, brudnych procesach. Roboty współpracujące są odpowiedzią na te problemy. Skracają dystans pomiędzy technologią a człowiekiem poprzez łatwość instalacji, elastyczne wdrożenie, a także łatwość programowania i możliwość wykorzystywania tych produktów w różnego rodzaju procesach, możliwość ich przezbrojenia, przeprogramowania, a także wykorzystania w maksymalny sposób, niekoniecznie przez kilka godzin na dobę, ale przez 24 godziny na dobę - mówi w wywiadzie dla agencji Newseria Innowacje Daniel Niepsuj, channel development manager w Universal Robots.

Dużą zaletą cobotów jest łatwość ich instalacji i użytkowania. Mogą dzielić przestrzeń z ludźmi, są stosunkowo lekkie i wszechstronne w zastosowaniu. Nie wymagają też specjalistycznej wiedzy do programowania, a niektóre z modeli mogą przenosić ciężkie ładunki na wysokość niemal 2 m.

Niedobory pracowników idą w setki tysięcy

Jak wynika z raportu „Logistyka - Globalne Trendy HR”, trudności ze znalezieniem pracowników ma 75 proc. firm zajmujących się gospodarką magazynową na rozwiniętych rynkach. W całej Europie brakuje 1,1 mln pracowników, z czego w Polsce 160 tys. Jednocześnie z roku na rok zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym. Według danych z raportu „The 2021 Ageing Report Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070)”, do 2070 roku ubędzie aż 30 proc. osób w wieku pozwalającym na aktywność zawodową.

W Polsce robotyzacja jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju. Zdaniem ekspertów dostrzegalna jest jednak w naszym kraju coraz większa gotowość do automatyzacji procesów produkcyjnych.

W robotyzacji wyprzedzają nas Czechy, Słowacja i Węgry

- W 2021 roku Polska plasowała się na 15. miejscu pod względem dostaw nowych robotów, przed nami z krajów europejskich były tylko Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. Wskaźnik gęstości robotyzacji mówi o liczbie robotów na 10 tys. pracowników branży produkcyjnej. Czechy, Słowacja i Węgry mają ten wskaźnik powyżej 100 robotów. Natomiast w Polsce mamy 63 roboty na 10 tys. pracowników - wylicza Daniel Niepsuj.

Według Międzynarodowej Federacji Robotyki w roku 2021 na polski rynek zostało dostarczonych ponad 3,3 tys. robotów przemysłowych. Jeżeli chodzi o dynamikę rynku, to wykazujemy wzrost na poziomie 56 proc., co jest jednym z wiodących wyników w Europie. Roboty współpracujące znajdują zastosowanie zwłaszcza w branży automotive, spożywczej i obróbki metalowej.

Robot spawacz i nie tylko

- Wyróżniłbym przede wszystkim trzy procesy, na których firma Universal Robots obecnie się skupia. To spawanie, bo jak wiemy, spawaczy w Polsce bardzo brakuje od wielu lat. Jest to również branża obsługi maszyn CNC - załadunek i rozładunek tego typu maszyn jest procesem monotonnym i zarazem jednym z najbardziej logicznych do zrobotyzowania. To także pakowanie czy paletyzacja w branży spożywczej. Roboty współpracujące (coboty) również wspomagają ten proces, w którym ergonomia pracownika, np. przy schylaniu się czy załadunku pudeł na paletę, jest trudna do zachowania - wymienia manager w Universal Robots.

Do inwestycji w robotyzację, oprócz korzyści wynikających z usprawnienia niektórych procesów, zachęcać mogą również ulgi podatkowe. W 2021 roku w Polsce wprowadzona została tzw. ulga na robotyzację. Przedsiębiorcy mogą odliczyć 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację, niezależnie od wielkości i rodzaju branży. Odliczenie będzie także dotyczyć leasingu oraz szkoleń dla pracowników obsługujących roboty. Z prognoz Ministerstwa Rozwoju wynika, że w ciągu pięciu lat koszty ulgi na robotyzację zamkną się w kwocie 1,1 mld zł.