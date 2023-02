Na rynkach ropy mocna zwyżka cen po decyzji Rosji

W piątek rano gaz na europejskim rynku drożał

W piątek ok. godz. 9.00 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na marzec podrożał o 1,45 proc., do 53,50 euro za MWh, a w kontraktach na kwiecień o 1,19 proc., do 54,34 euro za MWh. W kontraktach majowych był droższy o 1,87 proc., z ceną na poziomie 55,20 euro za MWh.