Na przedsiębiorców czeka ułatwienie w ubieganiu się o fundusze europejskie

Horała: Preferowana lokalizacja Portu Solidarność obejmuje ok. 41 km kw

Obszar preferowanej lokalizacji Portu Solidarność obejmuje ok. 41 km kw. - poinformował w czwartek wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Dodał, że na tym terenie znajduje się ok. 3,8 tys. działek z ok. 520 budynkami mieszkalnymi.