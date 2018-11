Na posiedzeniu RPP w XI padł wniosek o podwyżkę stóp

Na ostatnim posiedzeniu RPP zgłoszono wniosek o podwyższenie stóp proc. o 25 pb., który nie został przyjęty - wynika z opisu dyskusji na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Z ustaleń Bankier.pl wynika, że był to pierwszy tego typu wniosek od maja 2012 r.

"Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o podwyższenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. (...) Podniesiono argument, że za podwyższeniem stóp procentowych już na bieżącym posiedzeniu przemawia rewizja w górę prognoz inflacji na najbliższy rok, zwiększająca ryzyko utrzymania się inflacji powyżej 2,5 proc. w dłuższym okresie" - napisano.

"W opinii części członków Rady, jeśli napływające dane wskazywałyby na istotny wzrost inflacji w 2019 r., a kolejne projekcje sygnalizowałyby utrzymywanie się inflacji powyżej celu nawet po wygaśnięciu szoków podażowych, wówczas uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Zdaniem tych członków Rady ocena zasadności podwyższenia stóp procentowych powinna w szczególności uwzględniać skalę i trwałość przełożenia się wyższych cen energii na dynamikę pozostałych cen oraz oczekiwania inflacyjne, a także kształtowanie się koniunktury oraz sytuacji na rynku pracy w kolejnych kwartałach" - dodano.

Jednocześnie większość członków RPP opowiedziała się za stabilizacją stóp procentowych w kolejnych kwartałach.

"Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobna jest także stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Członkowie ci wskazywali, że przemawia za tym ograniczone ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego przy prawdopodobnym osłabieniu koniunktury w gospodarce światowej i polskiej. Niektórzy członkowie Rady zaznaczali ponadto, że dynamika kredytu dla sektora niefinansowego jest nadal umiarkowana i nie tworzy nadmiernej presji inflacyjnej, a oddziaływanie w kierunku jej ograniczenia może dodatkowo osłabić dynamikę aktywności gospodarczej" - napisano.

W trakcie ostatniego posiedzenia RPP pojawiła się także opinia, że w razie hipotetycznego załamania się aktywności gospodarczej, połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw, w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych lub zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej.

Zdaniem RPP, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego.

"Zgodnie z projekcją w 2019 r., m.in. w wyniku pozostającego poza oddziaływaniem polityki pieniężnej wzrostu cen energii, inflacja prawdopodobnie przekroczy 2,5 proc., choć pozostanie w przedziale odchyleń od celu. W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie natomiast oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego" - napisano w minutkach.

"Większość członków Rady oceniła zatem, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - dodano.

Kluczowa dla części RPP będzie kolejna projekcja inflacji.

"Część członków Rady podkreślała, że istotna dla oceny średniookresowych perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego będzie kolejna projekcja, która będzie miała dłuższy horyzont czasowy oraz powinna uwzględniać informacje na temat rzeczywistego kształtowania się cen energii na początku 2019 r." - napisano.

W ocenie RPP, obecnie istnieje znacząca niepewność dotycząca kształtowania się wskaźnika CPI w przyszłym roku, głównie z uwagi na ceny energii dla gospodarstw domowych.

"Dyskutując na temat krótkoterminowych perspektyw inflacji wskazywano, że obecnie istnieje znacząca niepewność dotycząca kształtowania się wskaźnika CPI w przyszłym roku związana w szczególności z możliwym wzrostem cen energii dla gospodarstw domowych, którego skala nie jest obecnie znana. Część członków Rady zaznaczała, że według obecnych prognoz, w tym wyników listopadowej projekcji NBP, inflacja w 2019 r. może przekroczyć 2,5 proc." - napisano.

"Z kolei inflacja bazowa ma – według prognoz – rosnąć jedynie stopniowo i w 2019 r. powinna utrzymać się poniżej 2,5 proc. Większość członków Rady podkreślała, że źródłami wyższej inflacji w 2019 r. będą zatem głównie potencjalne egzogeniczne szoki podażowe, które mogą podwyższyć dynamikę cen, ale jednocześnie będą negatywnie wpływały na sytuację firm i gospodarstw domowych, a przez to na dynamikę wzrostu gospodarczego" - dodano.

Wzrost cen energii może również podbijać inflację w kolejnych latach - uważają niektórzy członkowie RPP. Inni podnosili zaś, że trwały wzrost cen ograniczają prognozowane spowolnienie PKB oraz silna konkurencja wśród przedsiębiorstw.

"Odnosząc się do średniookresowych perspektyw kształtowania się inflacji, niektórzy członkowie Rady zaznaczali, że wzrost cen energii może być czynnikiem podwyższającym inflację także w kolejnych latach. Niektórzy członkowie Rady oceniali ponadto, że wzrost cen energii może przełożyć się na wyższe oczekiwania inflacyjne w gospodarce. W związku z tym inni członkowie Rady wskazywali na ryzyko utrzymywania się inflacji powyżej 2,5 proc. w horyzoncie kilku najbliższych lat" - napisano.

"Większość członków Rady podkreślała jednak, że – zgodnie z listopadową projekcją NBP, w której przyjęto konserwatywne założenia odnośnie do skali podwyżek cen energii – inflacja ma pozostać w przedziale odchyleń od celu i, po przejściowym wyraźnym wzroście w 2019 r., w 2020 r. będzie się stopniowo obniżać. Zdaniem tych członków Rady prawdopodobieństwo trwałego wzrostu inflacji ze względu na wzrost kosztów energii jest ograniczane przez silną konkurencję wśród przedsiębiorstw, a także oczekiwane spowolnienie dynamiki PKB. W odniesieniu do oczekiwań inflacyjnych członkowie ci zaznaczali, że w dłuższym okresie nie widać ryzyka ich nadmiernego wzrostu" - dodano.

W ocenie RPP, wzrost płac nie przyspiesza i może pozostać na obecnym poziomie w kolejnych kwartałach.

"Analizując sytuację na rynku pracy, wskazywano, że stopa bezrobocia pozostaje niska, a roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nadal jest relatywnie wysoka, choć poziom zatrudnienia w tym sektorze drugi miesiąc z rzędu się obniżył. Podkreślano, że towarzyszy temu wyższa niż w ubiegłym roku dynamika płac, która jednak nie przyspiesza. Część członków Rady oceniała, że wzrost wynagrodzeń prawdopodobnie pozostanie na obecnym poziomie również w kolejnych kwartałach, na co wskazuje spadek odsetka firm odczuwających nasilenie się presji płacowej. W kierunku ograniczenia dynamiki wynagrodzeń – zdaniem tych członków Rady – może także oddziaływać wzrost kosztów energii elektrycznej, który podwyższa koszty działalności przedsiębiorstw" - napisano.

Podniesiono również kwestię ewentualnego skali napływu pracowników z zagranicy w kontekście polityki migracyjnej Niemiec.

"Niektórzy członkowie Rady zwracali natomiast uwagę, że skala napływu pracowników z zagranicy zmniejsza się, a w 2019 r. może nawet nastąpić odpływ części z nich w reakcji na zmiany polityki migracyjnej Niemiec, co wraz z prawdopodobnym nasilaniem się żądań płacowych w sferze budżetowej może przyczyniać się do wzrostu dynamiki wynagrodzeń w kolejnych kwartałach. Podkreślano jednak, że obecnie utrzymuje się niepewność dotycząca wpływu zmian w polityce migracyjnej Niemiec na przepływy migrantów" - napisano.

Centralna ścieżka listopadowej projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2018 na poziomie 4,8 proc., w 2019 r. na poziomie 3,6 proc., a w 2020 r. na poziomie 3,4 proc.

Ścieżka dla inflacji kształtuje się odpowiednio na poziomie: 1,8 proc., 3,2 proc. oraz 2,9 proc. Inflacja bazowa ma zaś wynieść 0,8 proc. w 2018 r., 2,1 proc. w 2019 r. oraz 2,7 proc. w 2020 r.

Poniżej centralne ścieżki prognoz z listopadowej projekcji i porównanie do lipcowej:

projekcja listopadowa projekcja lipcowa 2018 2019 2020 2018 2019 2020 CPI 1,8 3,2 2,9 1,8 2,7 2,9 inflacja bazowa 0,8 2,1 2,7 0,8 2,1 2,7 wzrost PKB 4,8 3,6 3,4 4,6 3,8 3,5

Pekao: Niepewność związana ze wzrostem cen energii może pogłębić podziały w RPP

Niepewność związana z wpływem przyszłorocznego wzrostu cen energii na perspektywy inflacji może spowodować pogłębienie podziałów w Radzie Polityki Pieniężnej - ocenia Kamil Łuczkowski, ekonomista Pekao.

"Minutes z listopadowego posiedzenia potwierdziły utrzymywanie się w RPP gołębiego nastawienia zakładającego brak zmian stóp procentowych przez dłuższy okres czasu. Jednakże niepewność związana z wpływem przyszłorocznego wzrostu cen energii na perspektywy inflacji może spowodować pogłębienie podziałów w Radzie" - ocenił w raporcie Łuczkowski.

"W naszym scenariuszu bazowym spodziewamy się, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie pod koniec przyszłego roku (stopa referencyjna wyniesie 1,75 proc. na koniec 2019 r.). Do końca 2018 r. inflacja powinna pozostać w przedziale 1,5-2,0 proc. rdr, natomiast już pod koniec I kw. 2019 r. prognozujemy powrót inflacji do celu NBP. Rynek wycenia pierwszą podwyżkę stóp na przełom 2019 i 2020 r." - dodał.

