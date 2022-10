Rynek pracy broni się przed kryzysem. Ci pracownicy są najbardziej poszukiwani

fot. fizkes / / Shutterstock

We wrześniu na portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się 313 tys. nowych ofert pracy, to o 3 proc. mniej rdr - podano w raporcie Grant Thornton i firmy Element.

"Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, we wrześniu 2022 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 313 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 3 proc. w stosunku do września 2021 roku (kiedy pojawiło się 323 tys. ofert pracy). Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wynik ten jest relatywnie niski, bo jest to piąty miesiąc z rzędu, w którym liczba nowych ogłoszeń jest niższa niż w analogicznym miesiącu rok temu" - napisano.

Liczba nowych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych (w tys.) (Grant Thornton)

"Z drugiej jednak strony dane te są mimo wszystko pozytywne. Po ostrym spadku rocznej dynamiki miejsc pracy odnotowanym między marcem a czerwcem 2022 roku wydawało się, że polski rynek pracy wchodzi w silny spadek popytu na pracowników, tymczasem – przynajmniej na razie – jest on stosunkowo niewielki" - dodano.

Jak wskazują autorzy raportu, mimo silnie rosnących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw (energii, transportu i pracy) pracodawcy w Polsce tylko w nieznacznym stopniu redukują liczbę nowych ogłoszeń o pracę.

"Co więcej, utrzymująca się ujemna dynamika częściowo jest efektem wysokiej bazy sprzed roku, kiedy pracodawcy oferowali rekordowe liczby ofert pracy" - zaznaczają.

Z badania wynika, że na koniec września na portalach rekrutacyjnych aktywnych było 559 tys. ogłoszeń o pracę, czyli o 2,3 tys. więcej niż na koniec sierpnia.

"To pierwszy miesiąc od początku wojny w Ukrainie, w którym liczba aktywnych ogłoszeń w Polsce nie spada. Widać wyraźnie, że przyjazd uchodźców do Polski przestał oddziaływać na polski rynek pracy" - napisano.

Tych pracownicków poszukiwano najczęściej

We wrześniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano w finansach – popyt na księgowych i analityków finansowych wzrósł przez rok o 36 proc. Dużo wyższa jest również liczba ogłoszeń wśród zawodów związanych z branżą IT (wzrost o 26 proc.). Za to w przypadku zawodów fizycznych i medycznych już od kilku miesięcy notowane są spadki (odpowiednio -23 proc. oraz -5 proc.). W dodatku we wrześniu zauważono wysoki spadek również w przypadku zawodów prawniczych (-12 proc. r/r).

pat/ ana/