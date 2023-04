Rynek pracy traci impet. W tych branżach szukano najwięcej pracowników

Chile skraca czas pracy. W tych krajach Ameryki Łacińskiej pracuje się najdłużej Parlament Chile uchwalił we wtorek ustawę skracającą czas pracy z 45 do 40 godzin tygodniowo; będzie ona wprowadzana stopniowo w ciągu pięciu lat. W ten sposób Chile dołączają do Ekwadoru i Wenezueli, dwóch krajów Ameryki Łacińskiej, w których tydzień pracy wynosi 40 godzin.