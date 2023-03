Rynek pracy na razie odporny na kryzys. Liczba nowych ofert w górę

Wellness w biurze, dodatkowe wolne i opieka psychologa. Tak pracodawcy dbają o pracowników

Masaże w biurze, sesje z psychologiem, dodatkowe wolne czy firmowe wyjazdy wypoczynkowe ­– to tylko niektóre z propozycji pracodawców dbających o to, aby ich pracownicy zachowali dobrostan psychiczny. Według specjalistów ma to wpływ również na funkcjonowanie samego przedsiębiorstwa.