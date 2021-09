Na polsko-białoruskiej granicy powstało już prawie 15 km ogrodzenia

Wiceszef MSWiA o stanie wyjątkowym: ograniczymy obostrzenia do absolutnie niezbędnego minimum

To, że ustawa o stanie wyjątkowym przewiduje szereg ograniczeń praw i wolności obywatelskich nie znaczy, że w rozporządzeniu wykonawczym wszystkie one będą zastosowane - zapowiedział w środę wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Dodał, że obostrzenia zostaną ograniczone do absolutnie niezbędnego minimum.