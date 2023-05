Sasin: Na ograniczenie cen energii wydamy w 2 lata ok. 100 mld złotych

Torpol spodziewa się pogorszenia marży; powrót do wypłaty dywidendy możliwy w lepszym otoczeniu Torpol spodziewa się pogorszenia marży w kolejnych kwartałach, ale wskazuje, że będzie to zależne od miksu kontraktowego i rozstrzygnięć rewaloryzacyjnych - ocenili przedstawiciele spółki. Zarząd chce wrócić do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, ale musi poprawić się sytuacja rynkowa.