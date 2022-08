Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Visa też podniesie limit cashbacku do 1000 zł

fot. LDprod / / Shutterstock

Wczoraj na łamach Bankier.pl pisałem, że organizacja Mastercard zamierza od września zwiększyć limity wypłat w ramach usługi „Płać kartą i wypłacaj” (czyli cashbacku) do 1000 zł. Na odpowiedź konkurencji nie trzeba było długo czekać. To samo zrobi Visa.

„Od 1 września 2022 roku Visa – we współpracy z polskimi bankami i agentami rozliczeniowymi – zwiększy obecny limit jednorazowej transakcji cashback w Polsce do 1000 zł. Zostało to poprzedzone uzyskaniem zgody Narodowego Banku Polskiego” – napisało biuro prasowe Visy w odpowiedzi na nasze pytanie.

„Zależy nam na zapewnieniu konsumentom i sprzedawcom możliwości wyboru sposobu, w jaki chcą płacić i otrzymywać zapłatę. W Polsce uruchomiliśmy i pracujemy nad popularyzacją usługi Visa Cash Back. Dzięki niej posiadacze kart Visa mogą wygodnie wypłacać gotówkę przy okazji płacenia kartą za codzienne zakupy w ponad 278 tysiącach punktów handlowych w całym kraju, także w miejscach oddalonych od bankomatów czy kas oddziałów banków” – czytamy w oświadczeniu Visa.

Cashback to usługa, za pomocą której możemy wypłacić gotówkę z kasy sklepowej podczas dokonywania codziennych zakupów. Do tej pory można było pobierać jedynie niewielkie kwoty – Visa pozwalała wypłacać maksymalnie 300 zł, a Mastercard – 500 zł. Od września w sklepach limity dla obu systemów kartowych będą sukcesywnie rosły.

Należy ponadto przypomnieć, że wypłaty podczas zakupów możliwe są wówczas, gdy w kasie sklepowej jest gotówka. Z tym natomiast bywa różnie, bo coraz więcej osób dokonuje płatności bezgotówkowych. Problem z dostępnością gotówki w kasie może być widoczny zwłaszcza w małych miejscowościach, o czym przekonałem się kilka lat temu, wizytując Bieszczady. Ekspedientka nie chciała mi wypłacić pieniędzy, bo nie pozwalał jej na to szef sklepu. Swoje perypetie z cashbackiem opisałem w tekście „Rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Tylko sprawdź, gdzie są bankomaty”.