Na narty do Czech czy Włoch? Jeden kraj nie podniesie cen

Coraz częściej jeździmy koleją. We wrześniu aż 32,1 mln pasażerów We wrześniu 2023 r. ponad 32,1 mln osób skorzystało z kolei, o ponad 2,5 mln więcej niż we wrześniu ub. r. - wynika z opublikowanych we wtorek danych Urzędu Transportu Kolejowego.