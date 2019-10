Na lotniskach krótsza odprawa dzięki bramkom biometrycznym

Dzięki biometrycznym bramkom uruchomionych w terminalach na Lotnisku Chopina i w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin czas indywidualnej odprawy granicznej skrócił się do 15 sekund - przekazał w czwartek resort spraw wewnętrznych i administracji. Z tego rozwiązania skorzystał niemal co piąty podróżny.

Lotniska w Warszawie i w Modlinie - jak podaje MSWiA w czwartkowym komunikacie - jako pierwsze w Polsce skorzystały z udogodnienia w postaci bramek biometryczne ABC (ang. Automated Border Control). Na Lotnisku Chopina zainstalowano ich dwadzieścia, a w Modlinie - pięć. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 6,7 mln zł.

Według danych resortu od 26 czerwca na obu lotniskach odprawiono ponad 2 miliony pasażerów, z czego niemal 400 tys. skorzystało z automatycznego systemu. "Średni czas odprawy w bramce ABC, czyli od momentu przyłożenia dokumentu do skanera do otwarcia się bramki po zakończonej odprawie, to 15 sekund" - poinformowało MSWiA.

Ministerstwo wyjaśniło, że z bramek ABC korzystają głównie obywatele państw Unii Europejskiej, którzy mają biometryczne paszporty. "Bramki ABC automatycznie weryfikują dane zawarte w chipie biometrycznym paszportu z wizerunkiem twarzy podróżnego i potwierdzają, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem" - wskazało.

Urządzenia są automatycznie połączone z bazami danych Systemu Informacyjnego Schengen II, obsługiwanymi przez Straż Graniczną, co pozwala m.in. ustalić, czy podróżny widnieje w nich jako np. osoba poszukiwana lub stanowiąca zagrożenie.

