Na lokaty wpłacamy coraz mniej. Spadło też średnie oprocentowanie otwartych depozytów

W styczniu br. wartość oszczędności wpłaconych na lokaty zanotowała kolejne minimum, co wynika z danych opublikowanych przez NBP. Poza wyżej oprocentowanymi depozytami na 2 i 3 miesiące, pozostałe okresy nie cieszyły się zainteresowaniem klientów.

Coraz niższe wpłaty na depozyty bankowe

Zgodnie z najnowszymi danymi statystycznymi opublikowanymi przez Narodowy Bank Polski, klienci banków wpłacili w styczniu na lokaty na terminy nie dłuższe niż rok o około 3,4 mld złotych mniej niż w grudniu ubiegłego roku. Największy spadek procentowy zanotowały lokaty na okres do 1 miesiąca włącznie. W grudniu deponenci wpłacili na nie ok. 5,5 mld zł, natomiast w styczniu o ponad 1,1 mld mniej, czyli o ok. 21 proc. Najmniejszą różnicę widać w przypadku lokat na terminy powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie, tutaj spadek wyniósł 262 mln, co w ujęciu procentowym wynosi ok. 9 proc. mniej.

Prawie wszystkie terminy, dla których statystykę prowadzi NBP, zanotowały swoje minimum właśnie w styczniu 2021 r. Wyjątkiem są lokaty na okres powyżej miesiąca, ale nie dłuższy niż kwartał. Choć w stosunku do poprzedniego miesiąca spadek jest widoczny i wynosi ok. 1,9 mld złotych (ok. 13 proc.), to pod kątem wysokości wpłacanych środków jest to wynik lepszy niż np. w okresie od maja do sierpnia, czy w październiku i listopadzie ubiegłego roku i wynosi ok. 12,8 mld zł. W przypadku lokat dłuższych niż rok Narodowy Bank Polski nie podał danych dla stycznia ze względu na wymogi poufności sprawozdawczej.

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – grudzień 2020 i styczeń 2021 r. Okres lokaty wysokość wpłaconych środków [zł] średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.] Grudzień 2020 r. Styczeń 2021 r. Grudzień 2020 r. Styczeń 2021 r. do 1M 5,45 mld 4,33 mld 0,13% 0,13% powyżej 1M do 3M 14,66 mld 12,81 mld 0,74% 0,44% powyżej 3M do 6M 2,79 mld 2,53 mld 0,21% 0,26% powyżej 6M do 12M 1,33 mld 1,16 mld 0,16% 0,16% powyżej 12M 0,29 mld brak danych 0,31% brak danych Ogółem 24,52 mld (24,23 mld dla lokat do 12M)* brak danych (20,82 mld dla lokat do 12M)* 0,51% 0,42% *Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

Średnie oprocentowanie i w górę i dół

Choć lokaty na 2 i 3 miesiące jako jedyne nie „odhaczyły” minimum wpłacanych na nie kwot, to właśnie w ich przypadku średnia oprocentowania dla nowych i renegocjowanych depozytów spadła najmocniej – z 0,74 do 0,44 proc. w skali roku. Tak niskiego wyniku dla tego okresu jeszcze nie odnotowano. Wzrost średniego oprocentowania pojawił się w przypadku lokat na okresy powyżej 3 do 6 miesięcy. Ubiegły rok zakończyły one z wynikiem 0,21 proc. rocznie. Obecnie jest to o 0,05 pp. więcej. Podobnie jak w przypadku wysokości wpłaconych środków, tak i dla średnich stawek procentowych NBP nie podaje wartości dla lokat dłuższych niż rok. Znana jest natomiast średnia stawka dla wszystkich lokat założonych w styczniu br. Wynosi ona 0,42 proc. w skali roku, co jest wynikiem gorszym o 0,09 pp. od poprzedzającego miesiąca.