Na konto prokuratury wpłynął milion złotych poręczenia za Sławomira Nowaka

Milion złotych kaucji dla Sławomira Nowaka. Jest zażalenie prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na decyzję z 2 czerwca br. Sąd zdecydował wówczas, że podejrzany o korupcję Sławomir Nowak ma wrócić do aresztu śledczego, ale będzie mógł go opuścić, gdy wpłaci 1 mln zł poręczenia majątkowego.