Na każdą likwidowaną firmę IT przypada 7 nowych. Zatrudniają głównie na B2B

Od początku 2023 roku liczba zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw IT wzrosła o 10 proc. Na koniec sierpnia było ich 177 tys., z czego większość to jednoosobowe działalności. W dodatku na każdą zamykaną firmę w tej branży przypada 7 nowo otwartych – wynika z aktualnych danych KRS.

Według danych z KRS liczba zarejestrowanych w Polsce firm informatycznych od końca 2022 r. wzrosła już o 10 proc. i wynosi 177 tys. Natomiast na każdą wykreśloną z rejestru przypada aż siedem nowych. Najwięcej, bo aż 72 proc., tych działalności jest związana z oprogramowaniem. Doradztwem w zakresie informatyki zajmuje się nieco ponad 17 proc. Trochę ponad 6 proc. jest zarejestrowanych w kategorii związanej z usługami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, a niecałe 5 proc. jest w kategorii związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.

Według danych polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy No Fluff Jobs, kobiety są właścicielkami 38 proc. zarejestrowanych w Polsce firm informatycznych.

Najwięcej firm IT jest zarejestrowanych na Mazowszu (29 proc.), następnie w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i Śląsku (po 11 proc.). Trzecie miejsce zajęło województwo wielkopolskie, w którym zarejestrowanych jest 7 proc. tego typu działalności. Po 2 proc. działa w województwach podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, a najmniej, bo jedynie po 1 proc. – w świętokrzyskim i opolskim.

Zatrudnienie najchętniej na kontrakcie B2B

Według danych No Fluff Jobs większość firm informatycznych poszukujących pracowników proponuje im możliwość zatrudnienia na kontrakcie B2B. W trzecim kwartale tego roku taka możliwość pojawiła się w 73,6 proc. ofert z branży IT. Propozycja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pojawiła się w 53,6 proc. ofert. Jedyną kategorią w branży informatycznej, w której zatrudnienie na B2B nie jest najczęściej oferowaną formą współpracy, są ogłoszenia dla początkujących. Istotne jest również to, że 77 proc. kobiet woli jednak umowę o pracę.

Odsetek ofert z umowami B2B praktycznie nie zmienia się przez lata.

– To w IT wypracowany standard – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Przy zarobkach na poziomie kilkunastu tysięcy złotych ta forma zatrudnienia jest korzystniejsza dla pracowników, jeśli mówimy o kwocie, która finalnie wpływa na konto. Nic dziwnego, że w sektorze technologicznym, gdzie płace są wysokie w porównaniu z większością branż, jest to bardzo pożądana forma współpracy. Nie zakładam też, że w najbliższym czasie wiele się tu zmieni, bo pracodawcy IT potrzebują wykwalifikowanych pracowników i pracowniczek, są skłonni zatrudniać także tych, którzy wykonują zlecenia dla innych firm. Umowa B2B ułatwia takim pracownikom elastyczną współpracę z kilkoma podmiotami, a samym pracodawcom obniża koszty.

Juniorzy zatrudniani głównie na umowę o pracę

Jedyną kategorią w branży IT na No Fluff Jobs, w której B2B nie dominuje, są oferty pracy na stanowiskach juniorskich. Jednak i tutaj zachodzą zmiany. Dotychczas na tym poziomie doświadczenia częściej oferowano umowy o pracę niż kontrakt, to w trzecim kwartale 2023 udział obu typów zatrudnienia praktycznie się zrównał i wynosi odpowiednio 54,8 proc. oraz 53,3 proc. Duży jest również udział umów zlecenia. Tę formę współpracy można znaleźć w nawet co piątym ogłoszeniu dla początkujących, podczas gdy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla takie propozycje praktycznie nie występują.

Dane No Fluff Jobs pochodzą z analizy ogłoszeń w kategorii IT z trzeciego kwartału 2023 r. Dane z raportu „Kobiety w IT” pochodzą z badania przeprowadzonego w miesiącach styczeń-luty 2023 r. na grupie 4651 kobiet z 5 krajów, w tym 2631 Polek, zarówno pracujących w IT, jak i szukających pierwszej pracy w tej branży. Natomiast dane z KRS zostały przeanalizowane w czerwcu 2023 r. przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet.