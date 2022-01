Na jakie zarobki mogą liczyć specjaliści z poszczególnych branż? Sprawdzamy

/ Shutterstock

W Polsce pracodawców nie obowiązuje tak zwana jawność zarobków, lecz pomimo to coraz więcej firm decyduje się na wskazanie wynagrodzenia, publikując ofertę o pracę. Wiedza o zarobkach na danym stanowisku jest nie tylko uczciwość w stosunku wobec grupy osób wykonującej tę samą pracę w firmie, ale daje też osobom poszukującym nowego miejsca pracy świadomość tego, na ile mogą wycenić swoje umiejętności lub też, w którym kierunku należy się przebranżowić, aby otrzymywać satysfakcjonującą pensję.

Autorzy „Raportu Płacowego 2022” Hays Poland, bazując na danych uzyskanych podczas procesów rekrutacyjnych w ub.r., postanowili utworzyć zbiór ponad 450 stanowisk wraz z widełkami płacowymi, na które mogą liczyć pracownicy. Zestawienie zawiera informacje o średnich wynagrodzeniach kadry zarządzającej oraz specjalistów zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. I to właśnie tej drugiej grupie postanowiliśmy się przyjrzeć.

Bankowość

Autorzy raportu podzielili sektor bankowości na trzy grupy. W skład pierwszej wchodzą specjaliści z zakresu bankowości detalicznej. Na najniższe wynagrodzenie wśród nich może liczyć doradca klienta, który za swoją pracę otrzymuje średnio od 4 tys. zł brutto do 6 tys. zł brutto. Pensja starszego specjalisty ds. posprzedażowej obsługi klienta waha się od 8 tys. zł brutto do 11 tys. brutto. Natomiast doradca klienta bankowości prywatnej zarabia od 6 tys. zł brutto do 16 tys. zł brutto, choć najczęstszą pensją na tym stanowisku jest 10 tys. zł brutto.

Pośród specjalistów z zakresu bankowości przedsiębiorstw wyróżnieni zostali doradcy klienta. Specjalista doradzający małym oraz średnim przedsiębiorcom zarabia od 7 tys. zł brutto do 11 tys. zł brutto. Wyższą stawkę otrzymuje doradca klienta korporacyjnego – w jego przypadku mowa o pensji od 10 tys. zł brutto do 20 tys. zł brutto. Najwięcej, bo pomiędzy 16 tys. zł brutto a 22 tys. zł brutto, zarabia doradca klienta strategicznego.

Ostatnią grupą z sektora bankowości są analitycy kredytowi. W przypadku osoby zajmującej się bankowością detaliczną zarobki plasują się pomiędzy 6 tys. zł brutto a 11 tys. zł brutto. Specjaliści zajmujący się bankowością przedsiębiorstw zarabiają więcej – od 9 tys. zł brutto do 16 tys. zł brutto.

Finanse i księgowość

Osoby zaczynając swoją pracę z szeroko rozumianymi finansami, zarabiają od 3,5 tys. zł brutto do 5 tys. zł brutto – na takie wynagrodzenie może liczyć asystent działu finansowego. Młodszy księgowy zaczyna od pensji rzędu 5 tys. zł brutto a 6 tys. zł brutto. W miarę rozwoju zarobki wzrastają. Specjalista ds. podatków zarabia bowiem pomiędzy 7 tys. zł brutto a 9,5 tys. zł brutto, księgowy VAT/CIT od 7,5 tys. zł brutto do 9,5 tys. zł brutto. Natomiast samodzielny księgowy inkasuje co miesiąc średnio od 9 tys. zł brutto do 14 tys. zł brutto.

Na największe zarobki w sektorze może liczyć analityk biznesowy – mowa tu o wynagrodzeniu od 11 tys. zł brutto do 15 tys. zł brutto. Na początku jednak, młodszy analityk zarabia pomiędzy 6 tys. zł brutto a 8 tys. zł brutto.

Prawo

Zgodnie z danymi raportu prawnik w kancelarii zarabia od 7 tys. zł brutto do 15 tys. zł brutto. Schodząc niżej po szczeblach kariery w sektorze prawa, natrafimy na młodszego prawnika – zarobki rzędu 6,5 tys. zł brutto a 10 tys. zł brutto, a później asystenta prawnego. Ten zarabia średnio od 5 tys. zł brutto do 9 tys. zł brutto.

Budownictwo

Pośród specjalistów pracujących w sektorze budownictwa, na bazie raportu można wyszczególnić trzy grupy zawodowe – architektów, inżynierów oraz kosztorysantów. W przypadku tych pierwszych, w zależności od doświadczenia stawki rosną. Młodszy architekt otrzymuje wynagrodzenie od 3,5 tys. zł brutto do 7 tys. zł brutto. Osoba na stanowisku architekta zarabia od 6 tys. zł brutto do 13 tys. zł brutto. W przypadku starszego architekta lub też architekta prowadzącego pensja zaczyna się od 10 tys. zł, a kończy na 17 tys. zł brutto.

W przypadku inżynierów podstawa jest podobna. Wynagrodzenia zaczynają się od 5 tys. zł brutto. Różni ich jednak maksymalny pułap. Inżynier budowy zarabia do 9 tys. zł brutto, natomiast inżynier robót sanitarnych oraz inżynier robót elektrycznych dostają do 10 tys. zł brutto.

Najwyższe wynagrodzenie pośród kosztorysantów dostaje specjalista z zakresu infrastruktury – od 5 tys. zł brutto do 12 tys. zł brutto. Następny pod względem wysokości zarobków jest kosztorysant (budownictwo ogólne), który zarabia od 6 tys. zł brutto do 9 tys. zł brutto. Kosztorysanci od instalacji sanitarnych inkasują od 3,5 tys. zł brutto do 8 tys. zł brutto, natomiast specjaliści od instalacji elektrycznych otrzymują wynagrodzenie od 3,5 tys. zł brutto do 10 tys. zł brutto.

Produkcja

W przypadku sektora produkcji autorzy raportu zaznaczyli, że wynagrodzenie w przypadku opisanych stanowisk dotyczy pracowników z doświadczeniem od trzech do pięciu lat. Zestawienie otwiera quality control specialist zarabiający od 5 tys. zł brutto do 9,5 tys. zł brutto. Następnie jest technik elektryk – 5 tys. zł brutto a 7 tys. zł brutto. Widełki w przypadku stanowiska production planner zaczynają się od 6 tys. zł brutto, a kończą na 9 tys. zł brutto.

Najwięcej wśród wszystkich specjalistów z tego sektora zarabiają inżynierowie. Niezależnie od specjalizacji ich pensję zaczynają się od 7 tys. zł brutto, a kończą na 10 tys. zł brutto. Podobnie zarabia utilities specialist – od 7,5 tys. zł brutto do 10 tys. zł brutto.

Logistyka

W tym sektorze specjaliści na najwyższe pensje może liczyć specjalista ds. logistyki. Mowa tu o pieniądzach rzędu 7 tys. zł brutto a 10 tys. zł brutto miesięcznie. Następnie jest stanowisko spedytora międzynarodowego – od 6 tys. zł brutto do 10 tys. zł brutto. W przypadku specjalistów ds. zamówień ważna jest liczba znanych języków obcych. Dla specjalistów znających tylko język angielski średnie zarobki wahają się od 4,5 tys. zł brutto do 9 tys. zł brutto. Natomiast znając dodatkowy język obcy można zarobić od 5,5 tys. zł brutto do 12 tys. zł brutto.

Administracja

Jest sektor, w którym pracownicy spoza kręgu kadr zarządzających, na tle pozostał branż, zarabiają najmniej. Zgodnie z raportem recepcjonista może liczyć na pensję od 3,5 tys. zł brutto do 4,5 tys. zł brutto. Osoby na stanowisku asystenta biura zarabiają od 4 tys. zł brutto do 5 tys. zł brutto. Na wynagrodzenia oscylujące wokół średniej krajowej pracują zazwyczaj specjaliści ds. administracyjnych – 5 tys. zł brutto do 7 tys. zł brutto, specjaliści ds. utrzymania floty oraz koordynatorzy biura – na obu stanowiskach średnie wynagrodzenie wynosi od 6 tys. zł brutto do 8 tys. zł brutto.

Handel detaliczny/e-commerce

W sektorze handlu detalicznego duże znaczenie odebrał dział zakupów internetowych. Warte wyróżnienia są zawody takie jak: specjalista ds. e-commerce (od 8 tys. zł brutto do 10 tys. zł brutto), specjalista ds. marketingu internetowego (od 8 tys. zł brutto do 12 tys. zł brutto), specjalista CRM (od 7 tys. zł brutto do 11 tys. zł brutto) oraz specjalista SEM/SEO (od 11 tys. zł brutto do 16 tys. zł brutto). Na jedno z wyższych wynagrodzeń może też liczyć analityk e-commerce – w jego przypadku średnia wynosi od 9,5 tys. zł brutto do 15 tys. zł brutto.

Zasoby ludzkie

Na ostatek została branża, której reprezentanci śmiało mogą zostać nazwani szarymi eminencjami każdej firmy. W przypadku działu kadr najmniej zarabia młodszy specjalista ds. zasobów ludzkich – od 4,5 tys. zł brutto do 5,5 tys. zł brutto. W miarę awansu oczywiści wynagrodzenie rośnie, ponieważ specjalista w tym zakresie zarabia od 7 tys. zł brutto do 10 tys. zł brutto. Specjalista dedykowany do rekrutacji może liczyć na wynagrodzenie wahające się pomiędzy 6,5 tys. zł brutto a 10 tys. zł brutto. Jednocześnie najwięcej, bo od 8 tys. zł brutto do 11 tys. zł brutto, zarabia specjalista ds. kadr i płac.