Na egzaminie ósmoklasisty z polskiego będzie wymaganych mniej lektur

W propozycji wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego znalazło się mniej lektur obowiązkowych, niż jest w postawie programowej dla klas VII i VIII szkoły podstawowej – poinformował dyrektor CKE Marcin Smolik.

W piątek ruszyły wstępne konsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Na stronie internetowej resortu zamieszczono projekty wymagań. Konsultacje te potrwają do 27 listopada. Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

W piątek Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik rozmawiał w internautami na czacie wideo o zaproponowanych wymaganiach.

Smolik przypomniał, że ze względu na nauczanie zdalne prowadzone w drugim semestrze ubiegłego roku szkolnego i obecnie minister edukacji i nauki zadecydował, aby egzaminy w 2021 r. były przeprowadzane nie na podstawie wymagań podstawy programowej, ale na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

"Podstawa programowa to dokument opublikowany jako rozporządzenie ministra edukacji (...), który określa dla każdego przedmiotu wymagania, które stanowią taki drogowskaz dla wszystkiego co się w edukacji dzieje. Na bazie tych wymagań z podstawy programowej nauczyciele przygotowują programy, zgodnie z którymi uczą, autorzy podręczniki przygotowują to, co się w podręcznikach znajduje. Wymagania podstawy programowej w ubiegłych latach, to były też wytyczne dla wszystkich autorów zadań egzaminacyjnych dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych" – powiedział.

"Minister powołał zespoły ekspertów, które przyjrzały się tym wszystkim wymaganiom (określonym w podstawie programowej – PAP) i je przeanalizowały, dokonały, najogólniej mówiąc, cięć lub ich lekkich modyfikacji, wskazując tym samym, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie w 2021" – wyjaśnił dyrektor CKE.

Jako przykład przywołał podstawę programową z języka polskiego dla klasy VII i VIII szkoły podstawowej, gdzie wskazanych jest 12 lektur obowiązkowych, a w wymaganiach egzaminacyjnych kilka z tych lektur zostało przez zespół wykreślonych. "Co oznacza, że nauczyciele na lekcjach nadal powinni te lektury omawiać, ale na egzaminie pytań z tych lektur nie będzie" – poinformował.

"Rozumiemy, że ze względu na epidemię i nauczanie zdalne nie ma możliwości omawiania wszystkich wymagań postawy programowej z równą drobiazgowością, szczegółowością i równą wnikliwością, stąd taka propozycja, by na egzaminie pewnych treści z podstawy programowej nie było, stąd wymagania egzaminacyjne" – zaznaczył Smolik.

Jako przykład przywołał też jeden z działów podstawy programowej z matematyki klas VII i VIII zatytułowany "Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie". "Wskazano tam dziewięć wymagań szczegółowych, z których zespół ekspertów, który odpowiadał za matematykę, zaproponował wykreślenie trzech wymagań, co oznacza, że w arkuszu egzaminacyjnym, zadań sprawdzających znajomość tych konkretnych wymagań nie będzie".

Poinformował też, że podobne zmiany zostały wprowadzone w podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych, czyli wszystkich tych uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego.

"Na przykład podstawa programowa z matematyki w dziale zatytułowanym +funkcje+ wskazuje 15 wymagań szczegółowych, a zespoły, które przygotowały wymagania egzaminacyjne zaproponowały w tym konkretnym dziale wykreślenie 4 wymagań szczegółowych" – powiedział Smolik. Dodał, że podobnie rzecz się ma z wszystkimi przedmiotami na poziomie rozszerzonym. Wskazał jako przykład biologię, gdzie w dziale "genetyka i biotechnologia" w obszarze "informacja genetyczna i jej ekspresja" podstawa programowa wskazuje pięć szczegółowych wymagań, z których zespół zaproponował wykreślić dwa. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/