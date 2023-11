Na czarną godzinę czy wakacje, w banku czy skarpecie. Tak oszczędzają Polacy

Co 5. Polak nie ma oszczędności. COVID-19 i wojna zmieniły jednak nastawienie Co piąty Polak nie ma oszczędności, a ponad połowa - nie więcej niż 10 tys. zł, 13 proc. ma zaś odłożonych do 1 tys. złotych - z wynika z badań „Budżety domowe Polaków” Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.