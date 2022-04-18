Na co mogą liczyć uciekający przed wojną w Ukrainie do Polski? [Jęz. ukraiński]

fot. Sylwia Penc / / FORUM

Спрощений метод легалізації перебування людей з України, які тікають від війни, запровадження реєстрації гмінами [гміна - адміністративна одиниця в Польщі], працевлаштування на підставі повідомлень у бюро праці, польський ідентифікаційний код PESEL, а також соціальні виплати для поляків, які приймають біженців – це декотрі положення Закону про допомогу Україні, прийнятого Сеймом. Біженці також можуть подавати заявки на різні соціальні виплати. Як їх отримати і на яких умовах? Ми пояснюємо.

Відповідно до положень закону, прийнятого 9 березня 2022 року Сеймом, люди, які тікають від війни в Україні, можуть простіше легалізувати своє перебування в Польщі. Біженці мають також пакет пільг, вони можуть претендувати на 500+ та інші соціальні виплати. Крім того, Закон дозволяє користуватися послугами охорони здоров’я та освіти, а люди, які прийняли тих, хто тікає від війни, можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 40 злотих за день перебування біженця протягом 60 днів. Крім того, уряд підготував податкові пільги.

Допомога для людей, які прийняли громадян України

Прийняті положення дозволяють виплачувати матеріальну допомогу людям, які прийняли громадян України до своїх домів і квартир. Допомога становить 40 злотих за день перебування і надається на термін не більше 60 днів.

Хто може подати заявку на отримання пільги?

Положення не містить жодних обмежень щодо того, хто може подати заявку на допомогу. Пільгу може отримати кожний суб’єкт, зокрема фізична особа, яка веде домашнє господарство, яка забезпечуватиме проживання та харчування громадян України.

Однак у постанові зазначено, що гміна матиме право поставити надання або виплату допомоги в залежність від перевірки умов проживання та харчування. Перевірку проводитимуть уповноважені працівники гміни. Якщо умови проживання та харчування загрожуватимуть життю чи здоров’ю людей і буде встановлено, що заява не відповідає дійсності, грошова допомога не буде призначатися.

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Щоб отримати пільгу, необхідно подати відповідну заяву до своєї гміни.

Заява про грошову допомогу включає:

ім'я та прізвище або назва заявника; польський ідентифікаційний код PESEL або індивідуальний податковий номер NIP заявника; зазначення терміну, на який надано житло, та кількість осіб, прийнятих на проживання; ім'я та прізвище особи, яка приймається на проживання, та польський ідентифікаційний код PESEL, якщо є; декларація заявника про надання житла та харчування; номер платіжного рахунку, на який буде виплачена допомога; декларація заявника, що дані, які містяться в заяві, є правдивими, під страхом кримінальної відповідальності за надання неправдивої інформації; адреса місця проживання осіб, прийнятих на проживання; адреса електронної пошти та номер телефону заявника; декларація про те, що за особу, прийняту на проживання, вже не виплачувалася допомога за вказаний період; 11. декларація суб’єкта, який подає заяву, про те, що за період, вказаний у пункті 3, не отримувалася додаткова винагорода, у тому числі орендна плата

Заява буде розглянута протягом 1 місяця з дня її подання до управління гміни.

Зразок заявки:

Податкові пільги для осіб, які допомагають біженцям

Окрім закону, Міністерство фінансів працює над податковими пільгами для осіб, що допомагають біженцям, які тікають з України від війну.

Платники податків мають можливість зараховувати до податкових витрат витрати на виготовлення або придбання предметів і прав, що є предметом дарування (з 24 лютого по 31 грудня 2022 року) «для цілей, пов’язаних із протидією наслідкам бойових дій на території України».

Умовою є передача речей чи прав конкретним суб’єктам:

громадські організації (у тому числі рівноцінні українські організації)

органи місцевого самоврядування,

Урядове агентство стратегічних резервів,

суб'єкти, які здійснюють медичну діяльність та у сфері медичного порятунку на території Польщі чи України

Крім того, громадяни України звільнені в Польщі від обов'язку сплачувати податок з отриманих пожертв. Люди, які приїжджають з України, також будуть звільнені від сплати податку на прибуток (PIT - ПДФО) з виплат, отриманих від фізичних осіб та фірм (до кінця 2022 року). Крім того, планується також запровадити рішення, які мають полегшити надання допомоги польськими фірмами та приватними особами. Виплати для людей, які приймають біженців, будуть звільнені від податків.

Пакет пільг для біженців з України

Прийняті Сеймом положення передбачають запровадження пакету пільг для людей, які втікають від війни в Україні. Пропонується, щоб вони отримали право на:

допомогу на сім'ю (при визначенні сімейного доходу на одну особу не враховується член сім'ї, який не проживає на території Республіки Польща, згідно з декларацією особи, яка звертається за цією допомогою), допомогу на догляд за дитиною, допомогу "Добрий старт", Сімейний опікунчий капітал співфінансування зменшення батьківської плати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денним опікуном.

Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих

Закон «Про допомогу громадянам України», включаючи положення, що регулюють правила отримання пільг, відноситься лише до громадян України. /

Положення Закону відносяться лише до осіб, які прибули до Польщі не раніше, ніж 24 лютого 2022 року, а це означає, що громадяни України, які вже перебували в Польщі до цієї дати, не підпадають під дію положень цього Закону, а отже, не можуть отримати допомоги у розмірі 300, 00 злотих.

Допомогою, передбаченою положеннями спеціального закона, скористаються Громадяни України, які мають:

а) дозвіл на постійне проживання (карта постійного проживання);

б) дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,

в) дозвіл на тимчасове проживання,

г) статус біженця,

д) додатковий захист,

е) згода на толерантне перебування.

Іншою перешкодою, щоб скористатися допомогою за спеціальним законом, є подання заяви про надання міжнародного захисту в Республіці Польща або декларація про намір подати заяву про надання міжнародного захисту. У цих двох випадках, однак, можна анульовати заяву, а потім скористатися положеннями спеціального закону.

Умовою для отримання виплати є також наявність польського ідентифікаційного коду PESEL. Якщо громадянин України хоче подати заяву на виплату у розмірі 300,00 злотих, він повинен спочатку подати заяву на отримання коду PESEL.

Для отримання виплати необхідно подати письмову заяву, яка містить такі дані, як:

ім'я (імена) та прізвище дата народження громадянство стать вид документа, що є підставою для перетину кордону серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща адреса проживання контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - за наявності код PESEL.

Від імені неповнолітніх (дітей) заяву можуть подавати батьки, а також тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Куди подавати заяву на 300 злотих?

Заява про виплату одноразової допомоги подається війту [голові гміни], бургомістру [міській голові] або президенту міста, компетентним за місцем перебування особи, яка подає заяву..

На що можна використати отриману допомогу?

Відповідно до прийнятих положень, допомога виплачується на покриття витрат на утримання, наприклад: на придбання одягу, продуктів харчування чи засобів гігієни, або на покриття витрат на житло. Проте немає, однак, нормативно-правового акта, який би вказував на спосіб розрахунку отримувачем отриманої допомоги. Допомога виплачується у розмірі 300 злотих на особу, а це означає, що у випадку сімей загальна сума отриманої допомоги може бути вищою.

500+ для біженців з України

500 плюс для біженців з України виплачується на аналогічній основі, як і для громадян Польщі. Умовою для отримання допомоги є постійне проживання в Польщі. Заявки можна подавати з 26 березня. Заяву про призначення допомоги може подати особа, яка:

є громадянином України або подружжям громадянина України легально проживає у Польщі опікується дитиною (вона є його батьком або тимчасовим опікуном), яка має громадянство України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями опікується дитиною (вона є його батьком або тимчасовим опікуном), народженою в Польщі матір'ю, яка є громадянкою України і перебування якої в Польщі є законним

Громадяни України, які легально в'їхали до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з війною, можуть перебувати в Польщі за законом протягом 18 місяців.

Батько може отримати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 18 років, якщо дитина проживає разом з ним і залишається на його утриманні.

Такі особи можуть подати заяву на отримання допомоги на дитину в електронному вигляді через платформу PUE ZUS [Платформа електронних послуг Закладу соціального страхування], платформу [email protected] та через Інтернет-банкінг багатьох польських банків. Батьки також можуть прийти до будь-якого відділення ZUS, де вони отримають допомогу у заповненні та подачі заяви через платформу PUE ZUS.

Легальне перебування у Польщі

Метою прийнятого в Сеймі закону є врегулювання законності перебування людей, які втікають від війни. Згідно із законопроектом, перебування українців, які прибули до Польщі після нападу Росії на Україну та заявили про намір залишитися в Польщі, вважатиметься законним протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого. Запропоновані положення також регулюватимуть продовження перебування українців, які вже легально перебували у Польщі до вторгнення Росії в Україну. Термін дії національної візи або дозволу на проживання, які випадають після 24 лютого, буде продовжено до 31 грудня 2022 року.

Ці правила поширюватимуться не на всіх громадян України. Запропоновані положення не будуть використовуватися громадянами України, які мають:

дозвіл на постійне проживання [ карта постійного проживання ]

дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,

дозвіл на тимчасове проживання,,

статус біженця,

додатковий захист,

згода на толерантне перебування;

які:

подали заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або від імені яких подано такі заяви,

заявили про намір подавати заяви про міжнародний захист у Республіці Польща відповідно до ч. 1 ст. 28 або ч. 1 ст. 61 Закону від 13 червня 2003 р. «Про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща» (Вісник законів від 2021 року, ст. 1108 і 1918, а також від 2022 року, позиція ...) або яких стосуються такі заяви про наміри.

Закон також передбачає, що якщо в’їзд громадянина України не був зареєстрований начальником прикордонної застави під час прикордонного контролю, його перебування на території Республіки Польща реєструється органом гміни. Така реєстрація перебування відбувається за заявою українця, поданою не пізніше 60 днів з дня в’їзду в нашу країну.

Польський ідентифікаційний код PESEL

Відповідно до прийнятих правил громадяни України, які втікають від війни, зможуть отримати код PESEL після підтвердження своєї особи. Люди, які легалізують своє перебування у Польщі, зможуть розпочати роботу, отримати доступ до охорони здоров’я та освіти.

Польський ідентифікаційний код (PESEL) для біженців з України

Працевлаштування. Полегшення для роботодавців

Нові правила надають вільний доступ до польського ринку праці для громадян України, перебування яких визнано законним. Для того, щоб скористатися цим рішенням, суб’єкт, який доручає виконання роботи іноземцю, зобов’язаний повідомити про це компетентне бюро праці через інформаційну систему – praca.gov.pl протягом 7 днів з дня початку роботи іноземця. Невиконання цих умов буде означати, що не має можливості виконувати роботу без дозволу на роботу.

З одного боку, це сприятиме працевлаштуванню військових мігрантів, а з іншого – дасть інструменти для моніторингу ситуації на місцевих ринках праці. Крім того, громадяни України, які прибули після початку війни, зможуть зареєструватися як безробітні або шукачі роботи.

Працевлаштування громадянина України в Польщі - правила, винагородження, соціальні виплати - PIT.pl

Охорона здоров’я для біженців

Кожен громадянин України, який легально проживає в Польщі, має гарантований доступ до системи охорони здоров’я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Національний фонд здоров’я оплачуватиме кожну медичну послугу для громадянина України в сфері суспільної охорони здоров’я. Фінансування цих пільг буде гарантовано з державного бюджету. З іншого боку, українці, які мають ліцензію на практику лікаря, стоматолога, медсестри чи акушерки, зможуть отримати дозвіл на практику в Польщі.

Освіта громадян України в Польщі

Відповідно до положень закону українські учні та студенти зможуть продовжити навчання у польських школах та університетах. Крім того, українські академічні викладачі зможуть працевлаштуватися в польських університетах. Особи без польського громадянства, які достатньо володіють польською мовою, також зможуть отримати посаду викладача для підтримки студентів, які не володіють польською мовою. У школах також можуть бути створені додаткові відділення для навчання громадян України.