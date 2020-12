Na co czekać po „Cyberpunku”? Najbliższe premiery gier spółek z GPW

Bloober

Premiera „Cyberpunka 2077” to nie koniec ważnych wydarzeń w polskiej branży gier. Już w pierwszym kwartale 2021 roku pojawi się kilka głośnych produkcji od spółek z GPW.

W ostatnich dniach niemal całe środowisko inwestorów żyje głównie premierą „Cyberpunka 2077”. Gra CD Projektu to niewątpliwie największe wydarzenie dla całej polskiej branży gamedev. Nie oznacza to jednak, że kolejne miesiące będą nudne. Potwierdza to chociażby fakt, że wciąż polska gra jest numerem jeden globalnej listy życzeń Steam. Z tym że teraz nie jest to już „Cyberpunk”, lecz „Dying Light 2”. W przypadku gry od Techlandu wciąż jeszcze nie znamy potencjalnej daty wydania, wartych uwagi premier naszych rodzimych produkcji będzie jednak w najbliższym czasie naprawdę sporo.

Przyglądamy się zatem tym najbardziej wyczekiwanym polskim grom na platformie Steam, których premiery zaplanowane są już na pierwszy kwartał 2021 roku.

„The Medium” od Bloober Team

Jedną z najciekawszych polskich premier będzie „The Medium” od Bloober Team. Produkcja, która przez lata była okryta tajemnicą jest obecnie na 51. miejscu listy życzeń Steam. Część wizualnej strony gry (świat duchowy) został zainspirowany twórczością Zdzisława Beksińskiego, a sama gra ma miejsce akcji w Krakowie. Wydanie „The Medium” planowane jest na 28 stycznia 2021 roku, natomiast już teraz dostępna jest w przedsprzedaży - m.in. na platformach Steam i Epic Store.

„Outriders” od People Can Fly

Kolejną mocno wyczekiwaną produkcją jest „Outriders”, które znajduje się na 19. miejscu wishlisty Steam. Za produkcję tej strzelanki Sci-Fi odpowiada studio People Can Fly, którego niedawna emisja akcji zakończyła się ogromnym sukcesem i redukcją w transzy detalicznej na poziomie aż 98,5 proc. Akcje spółki już niedługo powinny się pojawić na GPW, a więcej na ten temat pisaliśmy w tekście „People Can Fly idzie na giełdę [Analiza IPO]”. Wydanie „Outriders” planowane jest na 2 lutego 2021 roku.

„Builders of Egypt” i inne gry od PlayWaya

Kolejną mocno wyczekiwaną produkcją jest „Builders of Egypt” tworzone przez Strategy Labs. Wydawcami strategii ekonomicznej typu city-building rozgrywającej się dolinie Nilu będą giełdowe PlayWay oraz CreativeForge Games. Wydanie „Builders of Egypt” planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku.

Premier gier od spółek powiązanych z PlayWayem będziemy jednak mieli w najbliższym czasie dużo więcej. W pierwszym kwartale 2021 roku ukazać się mają również m.in. „Bum Simulator” (52. miejsce na liście życzeń Steam), Junkyard Simulator (58. miejsce), „The Tenants” (59. miejsce) oraz Contraband Police (69. miejsce).

Poczekalnia do światowej czołówki

Wśród stu najbardziej wyczekiwanych gier na Steam znajduje się jeszcze kilka innych polskich produkcji, których premiery odbędą się w najbliższym czasie. Zgodnie z zapowiedziami w pierwszym kwartale przyszłego roku ujrzą światło dzienne również takie gry jak „Eldest Souls” (75. miejsce) wydawane przez CI Games, czy „Rustler (Grand Theft Horse)” (88. miejsce), które wyda Games Operators. Już 5 lutego ukazać się ma również „Aircraft Carrier Survival” (91. miejsce) tworzone przez wspominane wcześniej CFG.

Ponadto wiele polskich produkcji znajduje się tuż za pierwszą setką wishlisty Steam i do czasu ich wydania wciąż mogą poprawić swoje pozycje. I choć w przypadku części z wymienionych gier nie można wykluczyć przesunięcia daty premiery, to zbliżające się miesiące wydają się bardzo ciekawe dla polskiej branży gamedev. Na brak emocji nie będą zapewne narzekali ani gracze, ani inwestorzy.