Na budowę i utrzymanie dróg w 2021 GDDKiA wyda 19,3 mld zł

Ponad 18,3 mld zł wydała w 2020 r. GDDKiA na budowę i utrzymanie infrastruktury drogowej, planowane wydatki na 2021 rok to 19,3 mld zł - podała w środę w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym roku zaplanowano ogłoszenie przetargów na łącznie 680 km dróg krajowych - podano.

Jak przypomniała Dyrekcja, w 2020 roku udostępnionych do ruchu zostało niemal 140 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych.

"Od początku 2021 roku podpisaliśmy już sześć umów na realizację blisko 88 km dróg. Tym samym w realizacji są 102 zadania z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 1313 km i wartości 48,1 mld zł. Zawarliśmy też umowy na realizację trzech obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości blisko 20 km i wartości ok. 420 mln zł" - podała GDDKiA.

Jak dodano, realizacja inwestycji drogowych zapewnia branży wykonawczej stały dopływ środków. "W 2021 roku planujemy wydatkować ok. 19,3 mld zł. Będziemy ogłaszać również kolejne przetargi, zarówno na realizację inwestycji drogowych jak i opracowanie dokumentacji" - podała Dyrekcja.

Jak wskazała, plan na rok 2021 to ogłoszenie przetargów na realizację łącznie około 680 km dróg krajowych, w tym ok. 350 km dróg ekspresowych i obwodnic o szacowanej wartości ok. 17,6 mld zł oraz ok. 335 km na zadania na istniejącej sieci dróg o szacowanej wartości ok. 2,5 mld zł.

W komunikacie czytamy ponadto, że GDDKiA jest największym beneficjentem funduszy unijnych w Polsce.

"Do końca lutego 2021 roku złożyliśmy w sumie 828 wniosków na kwotę 40,11 mld zł wydatków kwalifikowalnych. Certyfikacji poddano 786 wniosków na kwotę 37,72 mld zł. Do Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu refundacji wpłynęło już 32,01 mld zł" - poinformowała Dyrekcja.

Dodała, że obecnie rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie dla trzech projektów, a kilka kolejnych złożymy w tym roku. Planujemy, że po podpisaniu nowych umów poziom kontraktacji osiągnie poziom ok. 94 proc.

"Przypomnijmy, że w obecnej perspektywie przewidywane jest przyznanie unijnego dofinansowania dla 92 projektów przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA. Podkreślić należy, że pełen potencjał finansowy tych 92 projektów wynosi ponad 45 mld zł i przekracza dostępną alokację środków dla GDDKiA" - czytamy.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt