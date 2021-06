Na budowach taniej już było. 10 komentarzy, które wyjaśnią, co się dzieje z rynkiem domów

Sektor budownictwa odpowiada za około 38% emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Smog jest szczególnie widocznym dowodem na to, że potrzebne są działania mające na celu poprawę stanu budynków w Polsce. Aby sektor budownictwa mógł dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej, potrzebny jest konkretny plan działania. Banki mają niewątpliwie dużą rolę do odegrania w tym obszarze. W Banku BNP Paribas uznajemy cel finansowania proekologicznych inwestycji za ważny sam w sobie, ale też spójny ze zmianami rynkowymi i politycznymi. W ramach tego trendu jesteśmy stroną Net-zero banking Alliance – koalicji banków pod egidą UNEP Finance Initiative na rzecz dostosowania poziomu emisji gazów cieplarnianych z działalności kredytowej i inwestycyjnej do ścieżki niezbędnej do uzyskania neutralności klimatycznej w 2050 roku. W budownictwie oznacza to odpowiednio zaostrzone parametry oraz dostarczanie do nich czystej energii.

W procesie unowocześnienia budynków w Polsce potrzebne będą setki mld złotych – samo zaangażowanie środków publicznych nie wystarczy, zaś nie wszystkie inwestycje, choćby w zakresie izolacji, są możliwe do wykonania ze środków własnych statystycznego Kowalskiego. Banki dzięki swojemu know-how i infrastrukturze – setkom placówek, systemów IT oraz doświadczenia pracowników – są w stanie być swoistym pasem transmisyjnym dystrybuującym konieczne środki w jednym miejscu w ramach idei „jednego okienka”. Pamiętajmy, że wyzwanie stojące przed nami, to nie tylko koszty. Postrzegamy to raczej jako inwestycję: w nasze nieruchomości, poprawę jakości życia czy szansę na rozwój branż nowoczesnych materiałów budowlanych i źródeł energii.