Na Wall Street wzrosty po decyzji Fedu i konferencji Powella

Notowania na giełdach w USA wzrosły na koniec sesji w środę. Według analityków rynki pozytywnie zareagowały ma komentarze prezesa Fedu J. Powella dotyczące obniżenia dynamiki wzrostu inflacji.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,02 proc. i wyniósł 34.092,96 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,05 proc. i wyniósł 4.119,21 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę o 2 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.816,32 pkt.

Prezes Fedu Jerome Powell podczas konferencji po posiedzeniu Rezerwy, że Fed

Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 4,50-4,75 proc. Fed powtórzył, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą właściwe.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 450 pb.

"FOMC postanowił podnieść docelowy zakres stopy funduszy federalnych do 4,50-4,75 proc. Komitet przewiduje, że dalsze podwyżki w przedziale docelowym będą właściwe dla osiągnięcia na tyle restrykcyjnego nastawienia polityki pieniężnej, aby z czasem przywrócić inflację do celu 2 proc." - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Przy określaniu zakresu przyszłych podwyżek w przedziale docelowym, Komitet będzie brał pod uwagę skumulowane zaostrzenie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakim polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację oraz rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej. Ponadto Komitet będzie kontynuował zmniejszanie posiadanych przez siebie papierów skarbowych i agencyjnych papierów dłużnych oraz agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką" - dodano.

Prezes Fedu Jerome Powell podczas konferencji po posiedzeniu Rezerwy, że podczas posiedzenia dyskutowano nad kilkoma kolejnymi podwyżkami stóp proc., aby dojść do poziomu restrykcyjnego dla gospodarki.

"Dyskutowaliśmy o jeszcze kilku podwyżkach, aby dojść do poziomu stóp, który uznamy za odpowiednio restrykcyjny dla gospodarki. Dlaczego uważamy, że jest to konieczne? Ponieważ inflacja jest podwyższona. Bierzemy pod uwagę opóźnienia. Myślimy o tym. Nie widzimy jeszcze wpływu podwyżek stóp na sektor usług, z wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego. W naszej ocenie, nie jesteśmy daleko poziomu restrykcyjnego tutaj. Tego jednak nie wiemy. Żyjemy w świecie dużej niepewności" – powiedział Jerome Powell.

"Inflacja pozostaje znacznie powyżej naszego długoterminowego celu wynoszącego 2 proc. (…) Napływające z ostatnich trzech miesięcy dane o inflacji wskazują na pożądane wyhamowanie miesięcznego tempa wzrostów. Chociaż ostatnie dane są zachęcające, potrzebujemy znacznie więcej dowodów, aby mieć pewność, że inflacja jest na trwałej ścieżce spadkowej" – wskazał prezes Fedu.

Według analityków rynek nie docenia jastrzębiego nastawienia Fedu.

„Nie widzę jeszcze żadnych oznak, że Fed jest otwarty na obniżki stóp procentowych w 2023 roku. Nie jestem pewien, czy Fed w ogóle próbuje dokonać miękkiego lądowania. Chociaż nigdy by tego nie powiedzieli, mogą liczyć na regenerujące aspekty recesji i bessę na rynkach” – powiedział Bill Zox, zarządzający portfelem w Brandywine Global.

„Inwestorzy wydają się chętni do walki z Fedem – to jeden z wielu aforyzmów na Wall Street, którym zazwyczaj posługują się doświadczeni traderzy – i robią to na własne ryzyko. Gospodarka USA jest znacznie silniejsza, niż prawie wszyscy sądzili, a to spowoduje, że Fed prawdopodobnie przekroczy konieczny próg zacieśniania, co ostatecznie okaże się jeszcze większym ryzykiem dla rynków w przyszłości, ale w międzyczasie jesteśmy w reżimie opartym na apetycie na ryzyko” – powiedział Chris Zaccarelli, dyrektor ds. inwestycji w Independent Advisor Alliance.

Akcje Mety rosną o 18 proc. w handlu pozasesyjnym. Przychody koncernu sięgnęły 32,17 mld USD, a rynek liczył, że będzie to 31,53 mld USD.

Akcje Snapa spadły o 10,5 proc. po tym, jak firma zajmująca się mediami społecznościowymi opublikowała rozczarowujące kwartalne przychody.

Electronic Arts spadł o 9 proc. po obniżeniu przez producenta gier wideo swojej całorocznej prognozy zysków i ogłoszeniu sześciotygodniowego opóźnienia w wydaniu kolejnej gry z uniwersum Star Wars.

Akcje Pelotonu wzrosły o 26 proc. po tym, jak firma zajmująca się sprzętem fitness poinformowała, że jej strata netto zmniejszyła się rok do roku.

Akcje Advanced Micro Devices zyskały 12,5 proc. po tym, jak firma produkująca półprzewodniki odnotowała lepsze od oczekiwań wyniki w czwartym kwartale.

Match Group spadł o 5 proc. po przedstawieniu przez firmę produkującą aplikacje randkowe prognoz na pierwszy kwartał, które wykazały, że w najbliższym czasie spodziewana jest niewielka fundamentalna poprawa biznesowa.

Foot Locker zwyżkował o 4 proc. Credit Suisse podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „neutralnie”.

W czwartek wyniki za IV kw. przedstawią m.in. Apple, Amazon i Alphabet.

We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,09 proc., czyli 368,95 pkt. i wyniósł 34.086,04 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,46 proc. i wyniósł 4.076,60 pkt. To najlepszy styczeń dla tego indeksu od czterech lat. Nasdaq Composite poszedł w górę o 1,67 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.584,55 pkt.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w styczniu wyniósł 47,4 pkt. wobec 48,4 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 48 pkt.

W firmach w USA przybyło w styczniu 106 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 253 tys. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 235 tys. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 180 tys.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 17,85 pkt.

Dolar osłabia się o 0,93 proc. wobec koszyka walut do 101,14 pkt.

Rentowność 10-letnich UST spada o 11 pb. do 3,42 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 76,69 USD za baryłkę, po spadku o 2,69 proc., a kwietniowe futures na Brent zniżkują o 2,77 proc. do 83,09 USD/b. (PAP)

