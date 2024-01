Na Wall Street wzrosty. Dow Jones przerwał spadkową serię

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów, a Dow przerwał serię trzech spadkowych dni z rzędu. W centrum uwagi były rosnące akcje Apple po korzystnej rekomendacji wydanej przez Bank of America.

fot. BRENDAN MCDERMID / / Reuters / Forum

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,54 proc. i wyniósł 37.468,61 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,88 proc. i wyniósł 4.780,94 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,35 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.055,65 pkt. Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 0,55 proc., do 1.923,65 pkt. Indeks zmienności VIX spadł o 4,46 proc., do 14,13 pkt.

Średniookresowe perspektywy powinny być nadal pozytywne dla rynków, ponieważ w tym roku stopy zostaną obniżone. Moment cięć jest mniej istotny, ponieważ kiedy one się zaczną, inwestorzy zredukują swoje zasoby gotówkowe z powrotem do ryzykownych aktywów” – powiedział Max Wolman, dyrektor inwestycyjny w abrdn.

- Byliśmy świadkami wspólnych wysiłków różnych bankierów centralnych, aby zmniejszyć oczekiwania dotyczące wczesnych obniżek stóp procentowych. Solidne dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA storpedowały pogląd, że obniżki stóp nastąpią w marcu – powiedział Michael Hewson, dyrektor ds. rynku analityk w CMC Markets.

- Zdecydowanie widzimy przystosowanie się rynków do komunikatów banków centralnych, że zamierzają utrzymać stopy procentowe na wyższym poziomie przez dłuższy czas. To powoduje większą zmienność na rynkach, ponieważ widzimy pewne korekty. Jednak wyceny w Europie prawdopodobnie stają się bardziej uczciwe niż to, co widzimy w USA – powiedziała Laura Cooper, starsza specjalistka ds. strategii makro w iShares EMEA w BlackRock.

W czwartek na rynek trafiła duża porcja najnowszych danych makro z amerykańskiej gospodarki. Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w styczniu wzrósł do -10,6 pkt. z -12,8 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z -10,5 pkt. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -6,7 pkt.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w grudniu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,495 mln wobec 1,467 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie z 1,46 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wyniesie 1,476 mln.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w grudniu wyniosła 1,46 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,525 mln, po korekcie z 1,56 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych nowych inwestycji wyniesie 1,425 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 4,3 proc. wobec +10,8 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z +14,8 proc. Analitycy prognozowali mdm -8,7 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 187 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 205 tys. wobec 203 tys. poprzednio, po korekcie z 202 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,806 mln w tygodniu, który skończył się 6 stycznia. Analitycy oczekiwali 1,843 mln wobec notowanych poprzednio 1,832 mln, po korekcie z 1,834 mln.

Senat USA przegłosował w czwartek prowizorium budżetowe gwarantujące finansowanie państwa do 1 marca, na dzień przed wygaśnięciem obecnego budżetu. Aby uniknąć zamknięcia urzędów federalnych, ustawę wciąż musi przyjąć Izba Reprezentantów, która ma się nią zająć jeszcze w czwartek. Za ponownym przedłużeniem ubiegłorocznego budżetu - tym razem do 1 marca - zagłosowało 77 senatorów, zaś 18 było przeciwko (wszyscy to Republikanie).

Jeśli nie zostanie przegłosowany i podpisany przez prezydenta przed końcem piątku, dojdzie do tzw. częściowego shutdownu, czyli zamknięcia ok. 1/5 instytucji państwowych. Fundusze dla reszty administracji obowiązują jeszcze do 2 lutego. W przypadku przyjęcia prowizorium, daty wygaśnięcia budżetu zostaną przesunięte odpowiednio do 1 i 8 marca. Ma to dać czas na uchwalenie przez Kongres pełnego budżetu do końca bieżącego roku fiskalnego (tj. do końca września).

Notowane na giełdzie w USA akcje Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) wzrosły prawie 10 po tym, jak największy na świecie kontraktowy producent chipów odnotował w IV kw. lepsze niż oczekiwano zyski i przychody.

W górę idą także inni producenci półprzewodników, Nvidia, AMD i Intel zwyżkowały po około 2%. Akcje Apple’a wzrosły ponad 3 proc. Bank of America podniósł rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” z „neutralnie”. Humana spadła o 8 proc. Spółka zaprognozowała, że koszty leczenia w czwartym kwartale będą wyższe niż wcześniej oczekiwano.

Spirit Airlines spadł o 7 proc. po tym, jak Citigroup obniżył rekomendację dla akcji spółki do „sprzedaj” z „neutralnie”. Akcje spółki straciły już prawie 60 proc. w ciągu dwóch sesji po tym, jak sędzia zablokował planowaną fuzję linii lotniczej z konkurencyjnym JetBlue Airways.

Discover Financial Services spadł o 11 proc. po odnotowaniu 62-proc. spadku zysku w czwartym kwartale. Boeing zwyżkował ponad 4 proc. po tym, jak indyjski przewoźnik Akasa Air poinformował, że zamówił 150 samolotów wąskokadłubowych 737 MAX od producenta samolotów.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 2,49 mln baryłek, czyli o 0,58 proc., do 429,911 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 3,08 mln baryłek, czyli o 1,26 proc., do 248,065 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 2,37 mln baryłek, czyli o 1,79 proc., do 134,753 mln baryłek

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 74,05 USD za baryłkę, po wzroście o 2,05 proc., a marcowe futures na Brent rosną o 1,44 proc. do 79,00 USD/b. (PAP Biznes)Biznes)

pr/