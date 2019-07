Na Wall Street spadkowy początek tygodnia

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się zniżkami głównych indeksów. Negatywnie wyróżniał się sektor IT, w tym akcje Apple. Inwestorzy oczekują na publikację minutek Fedu oraz na wystąpienia publiczne prezesa Rezerwy Jerome'a Powella, a także na wskazówki ws. następnych ruchów banku centralnego USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,43 proc., do 26.806,14 pkt.

S&P 500 spadł o 0,48 proc., do 2.975,95 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół o 0,78 proc., do 8.098,38 pkt.

Akcje Apple taniały ponad 2 proc., po tym jak Rosenblatt Securities obniżył rekomendację dla akcji producenta iPhone'a do "neutralnie" z "kupuj". Według analityka koncern "stanie w obliczu fundamentalnego pogorszenia sytuacji w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy".

Kurs akcji Alphabet spadał, po tym jak "New York Times" podał, że Google prowadzi rozmowy z operatorem telewizji satelitarnej Dish Network, aby współpracować przy stworzeniu czwartego operatora telekomunikacyjnego w USA.

Zniżkowały też inne spółki z sektora IT, m.in. Nvidia i Intel.

Sektor technologiczny wzrósł od początku roku na Wall Street o ponad 27 proc. Analityk AB Bernstein Toni Sacconaghi wskazuje jednak, że wyniki branży mogą się pogarszać, a wyceny spółek są wysokie.

"Ryzyko w sektorze rośnie, zwłaszcza dla spółek wysoko wycenianych" - napisał w poniedziałkowym komentarzu Sacconaghi.

Notowania Verizon spadły o 0,7 proc. - analityk Citi obniżył rekomendację dla akcji koncernu telekomunikacyjnego do "sprzedaj" z "neutralnie".

Morgan Stanley obniżył rekomendację dla globalnego rynku akcji do "niedoważaj" z "równoważ".

"Najprostsza przyczyna zmiany - prognozujemy słabe wyniki" - napisano w raporcie Morgan Stanley. Bank inwestycyjny spodziewa się obniżki stóp proc. na najbliższym posiedzeniu Fedu, ale utrzymuje, że jeśli bank centralny obniża koszty kredytu z powodu słabszego wzrostu gospodarczego, to właśnie gospodarka ma największe przełożenie na rynek akcji w ostatecznym rozrachunku.

W tym tygodniu nastąpią przesłuchania prezesa Fedu Jerome'a Powella w Kongresie. W środę Powell będzie zeznawał przed komisją ds. usług finansowych Izby Reprezentantów, a w czwartek przed komisją bankową Kongresu. Wysłuchania prezesa Fedu w Kongresie to standardowa procedura, która ma miejsce raz na pół roku. We wtorek prezes Powell zabierze głos nt. stress testów w bankach.

"Uważamy, że prezes Fed powtórzy stanowisko mówiące, że komitet rozważa prewencyjne luzowanie polityki, bez podawania szczegółów co do konkretnych decyzji" - napisano w raporcie ING.

"Rynek wciąż wierzy w scenariusz ruchu o 25 pb (...) Osobiście nie wykluczam, że rynek jeszcze się w kwestii lipcowego cięcia stóp „zawaha”, ale te opinie mogą być w najbliższych dniach w mniejszości" - napisał w raporcie główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ Marek Rogalski.

W środę planowana jest publikacja "minutek" z ostatniego posiedzenia FOMC, a w czwartek i piątek opublikowane zostaną dane o czerwcowej inflacji CPI i PPI w USA.

Także w czwartek poznamy zapiski z czerwcowego posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej.

Rynki obawiają się po piątkowym raporcie z amerykańskiego rynku pracy, że wyceny dot. implikowanego prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych były zbyt optymistyczne. Rynki nadal obstawiają prawdopodobieństwo obniżenia stóp proc. w lipcu na 95 proc.

"Myślę, że możemy się spodziewać obniżki stóp proc. o 25 pb. Obstawianie większych obniżek to halucynacje" - powiedział Brian Bethune, główny ekonomista w Alpha Economic Foresight.

Pojawiają się głosy, że rynek jest jednak zbyt optymistyczny w kwestii przewidywań kolejnych ruchów Fedu.

"Obecna pewność rynków, że stopy procentowe zostaną obniżone na posiedzeniu Fedu pod koniec lipca jest nieuzasadniona. (...) W perspektywie krótkoterminowej rynki wierzą, że mogą mieć ciastko i zjeść ciastko" - powiedział John Veil, główny strateg w Nikko Asset Management.

"Myślę, że będzie to jeden z najważniejszych tygodni w 2019 roku dla prezesa Powella. (...) Rynek oczekuje obniżki o 25 pb na koniec lipca, ale Fed jeszcze nie podjął decyzji, że tak się istotnie stanie" - powiedział Brett Ewing, główny strateg rynkowy w First Franklin Financial Services.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę, że gdyby Fed "wiedział, co robi", to obniżyłby stopy procentowe.(PAP Biznes)

kkr/ ana/ gor/ pel/