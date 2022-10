Na Wall Street spadki po dwóch dniach mocnych wzrostów

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami po dwóch dniach mocnych wzrostów z rzędu. W centrum uwagi inwestorów jest rozpoczynający się sezon publikacji wyników za trzeci kwartał przez amerykańskie spółki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,33 proc. i wyniósł 30.423,81 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,67 proc. i wyniósł 3.695,16 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,85 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.680,51 pkt.

- Uspokajające jest to, że w otoczeniu, które w ciągu ostatnich kilku tygodni było bardzo trudne dla rynków akcji, osiągane są pozytywne wyniki. Czy to będzie trwały trend? Musimy skupić się na prognozach, a także nadal żyjemy w tym środowisku stóp procentowych, które jest bardzo niestabilne, a to oznacza, że trudno jest oczekiwać znacznych wzrostów indeksów – powiedział Francois Savary, dyrektor ds. inwestycji w Prime Partners.

- Sezon publikacji wyników może w pewnym stopniu poprawić nastroje inwestorów, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyprzedanie rynku i obniżone oczekiwania. To powinno pomóc rynkom akcji, ale dopóki nie zobaczymy spadku rentowności dwu- i dziesięcioletnich obligacji skarbowych uważamy, że traderzy i inwestorzy będą ostrożni w swoich oczekiwaniach co do trendu wzrostowego - uważa Nick Colas z DataTrek Research.

Gene Goldman, dyrektor ds. inwestycji w Cetera Investment Management powiedział, że chociaż recesja gospodarcza może być łagodna, rynek może zmagać się z rewizjami w dół prognoz wyników spółek.

- Spowalniający wzrost gospodarczy i podwyżki stóp Fed prawdopodobnie wywrą presję na obniżenie prognoz zysków. Ze względu na to, że wyniki napędzają ceny akcji, mogą one przez jakiś czas wywierać presję na rynki – powiedział.

Spadł indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo spadł o 4,5 proc. w tygodniu zakończonym 14 października. Tydzień wcześniej indeks spadł o 14,2 proc.

Według strategów ilościowych Citigroup, amerykańskie akcje wyceniają recesję po najwyższych szansach na recesję niż jakakolwiek inna klasa aktywów i mogą być narażone na większe straty.

- Akcje amerykańskie wyceniły najwięcej (lecz jeszcze niewystarczająco) ryzyka recesji, a szacunki zysków muszą się dalej dostosowywać. Obligacje amerykańskie wyceniły na razie mniejsze ryzyko, ale minie trochę czasu, zanim obligacje zareagują na ryzyko recesji, biorąc pod uwagę jastrzębi Fed – napisano w raporcie.

W USA trwa sezon publikacji wyników spółek za trzeci kwartał

Zysk na akcję z działalności podstawowej Procter & Gamble, największej na świecie spółki w branży produktów konsumpcyjnych, w III kw. (I kw. roku podatkowego 2023) wyniósł 1,57 USD. Rynek oczekiwał 1,56 USD za akcję. Przychody wyniosły 20,6 mld USD wobec prognozowanych 20,37 mld USD. Kurs wzrósł na zamknięciu o blisko 1 proc.

Netflix wzrósł o ponad 13 proc. Platforma streamingowa zyskała w III kwartale 2,41 mln nowych abonentów. Jeszcze niedawno spółka wskazywała na spowolnienie tempa wzrostu, prognozując, że w trzecim kwartale pozyska 1,09 mln nowych abonentów.

Kurs Travelers wzrósł o ponad 4 proc. Zysk na akcję firmy w trzecim kwartale wyniósł 2,2 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 1,83 USD.

Akcje United Airlines podrożały ok. 5 proc., ponieważ amerykański przewoźnik odnotował najwyższy kwartalny zysk od trzech lat.

Według danych Refinitiv IBES analitycy spodziewają się teraz, że zysk spółek z indeksu S&P 500 wzrośnie o 2,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, znacznie mniej niż 11,1 proc. spodziewane na początku lipca.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 10 pb. do 4,1 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 7 pb. do 4,09 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -43 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 10 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 85,8 USD za baryłkę, po wzroście o 3,6 proc., na grudzień futures na Brent zwyżkują o 2,5 proc. do 92,2 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 1,73 mln baryłek, czyli o 0,39 proc. do 437,36 mln baryłek. Zapasy benzyny spadł w tym czasie o 114 tys. baryłek, czyli o 0,05 proc. do 209,37 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 124 tys. baryłek, czyli o 0,12 proc. do 106,19 mln baryłek. (PAP)

pr/ pel/wr/