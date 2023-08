Na Wall Street spadki na koniec dnia

Bezrobocie w USA to nie problem, ale rynek pracy traci impet. Silna karta w ręce Fedu? Statystyki z amerykańskiego rynku pracy za lipiec pokazały minimalny spadek bezrobocia, wzrost płac, ale minęły się z opublikowanym wcześniej raportem ADP oraz konsensusem co do liczby nowych miejsc pracy. Dane pokazują jednak, że rynek pracy w USA ciągle ma się dobrze, co według analityków daje silną kartę dla Fedu w prowadzonej obecnie polityce monetarnej.