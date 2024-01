Na Wall Street małe zmiany. S&P 500 z kolejnym rekordem

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się małymi zmianami głównych indeksów. Najwyżej w historii po raz kolejny w ostatnich dniach znalazł się S&P 500, a Dow Jones przerwał serię trzech wzrostowych dni z rzędu, podczas których po raz pierwszy dotknął poziomu 38 tys. punktów.

fot. BRENDAN MCDERMID / / Reuters / Forum

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,25 proc. i wyniósł 37.905,45 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,29 proc. i wyniósł 4.864,60 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,43 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.425,94 pkt.

Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 spadł o 0,28 proc., do 1.977,78 pkt.

Indeks zmienności VIX spadł o 4,70 proc., do 12,57 pkt.

W centrum uwagi rynków znajdują się w tym tygodniu dane makro - wstępny odczyt PKB za IV kw. i inflacja PCE z USA, a także czwartkowe posiedzenie EBC.

Według narzędzia FedWatch należącego do CME Group inwestorzy oceniają prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych w maju na 84 proc.

"Spadająca inflacja, łagodzenie polityki monetarnej i stosunkowo stabilne prognozy zysków na rok 2024 stanowią pozytywne tło dla akcji. Siła amerykańskich akcji w ostatnich miesiącach wynika z przekonania, że stopniowe osłabienie warunków gospodarczych i spadająca inflacja pozwolą Rezerwie Federalnej na przyjęcie bardziej gołębiego stanowiska w tym roku” – powiedział Eric Freedman, dyrektor ds. inwestycji w U.S. Bank Asset Management.

"Rynek wycenia obecnie perfekcyjny scenariusz. (…) Tak więc każdy rodzaj wstrząsów może spowodować tutaj dość duże cofnięcie. Dlatego nadal preferuję grupę siedmiu największych spółek giełdowych, ale obecnie dodaję zabezpieczenie do portfela” – powiedziała Cheryl Young, prywatna doradczyni w Rockefeller Global Family Office.

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w styczniu spadł do -15 pkt. z -11 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -6 pkt.

Europejski Bank Centralny wyda swoją decyzję ws. stóp proc. w czwartek i oczekuje się, że nie zmieni stóp proc. Inwestorzy spodziewają się w tym roku obniżek stóp proc. o około 130 punktów proc., z prawie 97-proc. szansą na pierwszą obniżkę w czerwcu.

„Nie jesteśmy już do końca pewni, w jaki sposób dane pasują do obrazu. Z jednej strony pokazują odporność gospodarki i dlatego przyszłe oczekiwane zyski firm powinny być lepsze. Jednocześnie umożliwiają one bankom centralnym utrzymanie restrykcyjnej polityki i ograniczonego finansowania” – powiedziała Daniela Hathorn, starsza analityczka rynku w CapitalCom.

GE spadł o 1 proc. W pierwszym kwartale GE spodziewa się zysku na akcję w przedziale 60-65 centów. Oczekiwano 70 centów.

3M zniżkował o 11 proc. W 2024 r. spółka przewiduje zysk na akcję w przedziale od 9,35 do 9,75 USD. Oczekiwano 9,81 USD.

P&G zyskał ponad 4 proc. Przychody wyniosły w raportowanym okresie 21,4 mld USD wobec prognozowanych 21,47 mld USD.

Verizon wzrósł prawie 7 proc. Gigant telekomunikacyjny przekroczył oczekiwania analityków w kwestii wyników za czwarty kwartał.

Johnson & Johnson spadł o prawie 2 proc. Zysk na akcję spółki za IV kw. był o 1 cent wyższy od konsensusu.

Netflix wzrósł ponad 1 proc. po tym, jak spółka podała, że zakupiła prawa do transmisji gal wrestlingu WWE Raw.

United Airlines zyskały ponad 5 proc. po lepszych od oczekiwań planach na cały rok. Inne linie lotnicze, takie jak Delta Air Lines, American Airlines Group i Southwest Airlines rosną od 2,5 proc. do 3,5 proc. w handlu przedsesyjnym.

Akcje spółek powiązanych z kryptowalutami, w tym Coinbase Global, Bitfarms, Riot Platforms i Marathon Digital, spadały od 2,5 proc. do 4 proc. po tym, jak Bitcoin spadł poniżej poziomu 40.000 USD.

Jak dotąd 84,6 proc. spółek z indeksu S&P 500, które podały wyniki, przekroczyło oczekiwania analityków dotyczące zysków, w porównaniu z wynikiem na poziomie 93,1 proc. odnotowanym w pierwszym tygodniu sezonu wyników.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 74,52 USD za baryłkę, po spadku o 0,31 proc., a marcowe futures na Brent spadają o 0,41 proc. do 79,73 USD/b.

pr/wr/