Na Wall Street małe wzrosty. Rynki próbują oszacować szczyt stóp procentowych

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się małymi wzrostami głównych indeksów. Inwestorzy oceniają możliwą ścieżkę dla stóp proc. w USA po wyższych od oczekiwań odczytach danych o inflacji i sprzedaży detalicznej w USA.

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,11 proc. i wyniósł 34.128,05 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,28 proc. i wyniósł 4.147,60 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę 0,92 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.070,59 pkt.

Przez większą część dnia amerykańskie giełdy utrzymywały na minusach. Poprawę nastrojów przyniosła dopiero sama końcówca sesji.

„Rynki próbują oszacować szczyt stóp procentowych w USA, ale zacieśnianie polityki pieniężnej prawdopodobnie będzie kontynuowane, podczas gdy w dalszej części roku istnieje prawdopodobieństwo recesji, która może wpłynąć negatywnie na wyceny rynkowe” – powiedział Frederique Carrier, szef strategii inwestycyjnej w RBC Wealth Management.

„Inflacja wciąż spada, ale nie tak szybko, jak się spodziewaliśmy. Narracja jednak pozostaje ta sama - Fed zbliża się do końcowego poziomu stóp procentowych” – powiedział Benjamin Kirby, współkierujący inwestycjami w Thornburg Investment Management w wywiadzie dla telewizji Bloomberg.

Notowania na giełdach w USA głównie szły w środę w dół po publikacji danych nt. sprzedaży detalicznej, które wskazują na odporność amerykańskiego konsumenta. Sprzedaż detaliczna w USA w styczniu wzrosła o 3 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 2 proc.

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), wzrósł w lutym do 42 pkt. wobec 35 pkt. w poprzednim miesiącu. Rynek oczekiwał indeksu na poziomie 37 pkt.

Produkcja przemysłowa w USA w styczniu pozostała bez zmian miesiąc do miesiąca. Oczekiwano +0,5 proc. mdm, wobec -1 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -0,7 proc.

Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 1 proc. mdm. Prognozowano +0,8 proc., wobec -1,8 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -1,3 proc.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło 78,3 proc. vs konsensus 79,1 proc. i wobec 78,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 78,8 proc.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w lutym wzrósł do -5,8 pkt. z -32,9 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -18 pkt.

Ze spółek kcje Airbnb rosły o 14 proc. po tym, jak firma opublikowała wyniki za czwarty kwartał, które przewyższyły oczekiwania analityków.

Akcje spółki energetycznej Devon Energy zniżkowały ponad 12 proc. po rozczarowującym raporcie finansowym spółki za czwarty kwartał.

Notowania Kraft Heinz szły w dół o 0,5 proc. po tym, jak prognozy zysku na akcję spółki na rok fiskalny okazały się niższe od oczekiwań.

Tripadvisor wzrósł o 2 proc., ale w ciągu dnia jego akcje zyskiwały nawet około 10 zł. Wyniki finansowe spółki za czwarty kwartał okazały się lepsze od oczekiwań.

American Eagle spadł o 2 proc. po tym, jak Jefferies obniżył rekomendację dla akcji spółki do „neutralnie” z „kupuj”.

Tesla zyskała prawie 1 proc. Przez ostatni miesiąc akcje producenta samochodów elektrycznych wzrosły ze 125 do 211 USD.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 5 pb. do 3,79 proc. Dochodowość 30-letnich rosła o 6 pb. do 3,84 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -84 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -99 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 77,73 USD za baryłkę, po spadku o 1,69 proc., a kwietniowe futures na Brent zniżkują o 1,4 proc. do 84,40 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 16,28 mln baryłek, czyli o 3,58 proc. do 471,39 mln baryłek.

Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 2,32 mln baryłek, czyli o 0,97 proc. do 241,92 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 1,29 mln baryłek, czyli o 1,07 proc. do 119,24 mln baryłek. (PAP Biznes)

