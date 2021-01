Na Wall Street bez większych zmian

fot. Lucas Jackson / Reuters

Mimo napiętej sytuacji politycznej w Waszyngtonie inwestorzy z Wall Street zachowują spokój. Popyt na akcje okazał się na tyle silny, że we wtorek nie doszło do kontynuacji poniedziałkowych spadków.

Lewica oskarża Donalda Trumpa o „podżeganie do powstania” i grozi impeachmentem prezydenta, którego kadencja wygasa za tydzień. Trump nie odpuszcza i nadal uznaje listopadowe wybory za sfałszowane, a rozpoczęcie procedury odsunięcia od go od władzy nazwał ł „kontynuacją największego polowania na czarownice w historii polityki”.

Na Wall Street nie widać jednak obaw o stan amerykańskiej gospodarki, choć styl przekazania władzy prezentuje się fatalnie. Inwestorzy liczą, że administracja Bidena mająca przewagę w obu izbach Kongresu rychło przepchnie kolejny wielki pakiet wydatków fiskalnych (mówi się o bilionie USD) mających podkręcić koniunkturę gospodarczą kosztem wyższej inflacji i dalszego wzrostu i tak już ogromnego długu publicznego.

Stąd też i takie a nie inne rezultaty wtorkowej sesji. Po poniedziałkowych, umiarkowanych spadkach zapowiadało się, że także wtorek przyniesie przecenę amerykańskich akcji. Jednakże w drugiej części sesji giełdowym bykom udało się wyprowadzić indeksy na zieloną stronę rynku.

Dow Jones zyskał 0,19%, utrzymując się tuż powyżej 31 000 punktów. S&P500 zyskał symboliczne 0,04%, odzyskując linię 3 800 pkt. Nasdaq wzrósł o 0,28%, pozostając powyżej 13 000 punktów. Wszystkie trzy indeksy w dalszym ciągu notowane są blisko historycznych rekordów ustanowionych w ubiegłym tygodniu.

Teraz uwaga inwestorów zapewne skupi się na raportach ze spółek. Już w piątek poznamy wyniki największych banków: JP Morgan Chase, Citigroup oraz Wells Fargo. Analitycy szacują, że zyski spółek przypadające na indeks S&P500 (EPS) były o ok. 9% niższe niż przed rokiem. Jeśli te szacunki się potwierdzą, będzie to trzeci z rzędu kwartał spadku EPS-u w ujęciu rok do roku. Ale już w pierwszym kwartale 2021 roku korporacyjne zyski mają być o ponad 16% wyższe niż rok temu.

