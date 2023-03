Na Wall Street bez odreagowania po wtorkowych spadkach

Środowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian głównych indeksów. Inwestorzy analizowali najnowsze dane z rynku pracy oraz słuchali drugiej rundy kongresowego „maglowania” przewodniczącego Rezerwy Federalnej.

fot. ANDREW KELLY / / Reuters / Forum

Dow Jones dzięki całkiem udanej końcówce zakończył dzień tylko 0,18% pod kreską i finiszował z wynikiem 32 798,40 pkt. S&P500 zdołał zyskać raptem 0,14% i pozostał poniżej 4 000 punktów. Nasdaq zdołał utrzymać się ponad kreską i zyskawszy 0,40% zameldował się na poziomie 11 576 pkt.

Nie było zatem wzrostowego odreagowania po dość mocnych środowych spadkach, kiedy to trzy główne amerykańskie indeksy straciły po ok. 1,5%. Odnotujmy przy tym, że nadal w górę szły rentowności obligacji skarbowych. Dochodowość 2-letnich Treasuries ustanowiła nowe, blisko 16-letnie maksimum na poziomie 5,08%. Widać więc, że rynek konsekwentnie trzyma się wyceny wyższych stóp procentowych w Rezerwie Federalnej oraz utrzymania ich na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Rynek terminowy wycenia już na blisko 80% szanse 50-punktowej podwyżki na marcowym posiedzeniu FOMC.

Ekonomiści podnieśli swoje prognozy dla docelowych stóp procentowych Fedu. Eksperci Goldman Sachs Group podnieśli swoją prognozowaną końcową stopę procentowych Rezerwy Federalnej do zakresu 5,5 - 5,75 proc. Z kolei BlackRock prognozuje, że stopy procentowe w USA osiągną szczyt na poziomie 6 proc.

Był to także drugi dzień kongresowych przesłuchań przewodniczącego Powella. Szef Fedu tym razem zeznawał przed komisją Izby Reprezentantów, potwierdzając bardziej restrykcyjny kurs w politycye monetarnej. – Jeśli – i chciałbym powiedzieć, że żadna decyzja jeszcze nie zapadała – ale jeśli ogół danych będzie wskazywał na potrzebę szybszego zacieśnienia, to będziemy gotowi zwiększyć tempo podwyżek stóp procentowych – Jerome Powell praktycznie słowo w słowo powtórzył wtorkowy przekaz adresowany do inwestorów i opinii publicznej.

Tymczasem dane nadchodzące z rynku pracy już niemal przesądzają o 50-punktowej podwyżce za dwa tygodnie. Solidnie wypadł raport ADP, który pokazał 242 tys. nowych etatów utworzonych w lutym w sektorze prywatnym. Mediana prognoz ekonomistów zakładała tylko 200 tys.

Wciąż na wysokim (choć malejącym) poziomie utrzymuje się także liczba wakatów (JOLTS) , która w styczniu wyniosła 10,8 mln wobec 11,2 mln w grudniu. Oznacza to, że na każdego bezrobotnego przypadają prawie dwa wolne miejsca pracy, co świadczy o „przegrzaniu” amerykańskiego rynku pracy generującej presję inflacyjną. Ankieta JOLTS uwzględnia wakaty, o których obsadzenie pracodawca sam (bez pośredników) aktywnie zabiega. Wskaźnik obejmuje wakaty na stanowiska o pełnym i niepełnym wymiarze godzin, wakaty na umowy stałe i krótkoterminowe oraz wakaty na prace sezonowe

W tej materii rozstrzygające o skali marcowej podwyżce stopy funduszy federalnej powinny być piątkowe dane z Biura Statystyki Pracy. Rynkowy konsensu każe spodziewać się po nich 205 tys. nowych etatów po spektakularnym wzroście o 517 tys. odnotowanym w styczniu. Stopa bezrobocia ma pozostać na najniższym poziomie od przeszło pół wieku.

KK