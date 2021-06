Na Wall Street Nasdaq i S&P 500 z nowymi rekordami

Kuczyński: O nudnych rynkach i grze na krótko

"Sell in may and go away" niespecjalnie się sprawdziło, więc czy inne powiedzenie giełdowe - "Nie graj na krótko na nudnym rynku" ma zastosowanie? Co dalej z regulacjami dotyczącymi tzw. "meme stocks"? Czy GPW ma szansę pozytywnie zaskoczyć, czy wakacje zapowiadają się raczej nudnie? W studio Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych