Na TGE we wrześniu obroty prądem i gazem spadły o ponad połowę

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła we wrześniu do 16,7 USD z 14,1 USD w sierpniu

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła we wrześniu do 16,7 USD z 14,1 USD w sierpniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał zmniejszył się we wrześniu do 4 USD z 8,1 USD w sierpniu.