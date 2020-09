Na Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego z Ziobro

Müller: Jeśli Kaczyński zostanie wicepremierem, to wzmocni rząd

Decyzja, czy faktycznie będzie chciał zostać wicepremierem, należy do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dla nas by to było na pewno duże wzmocnienie - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Ocenił również, że rozmowy na temat koalicji zmierzają ku końcowi.