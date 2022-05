Na Nasdaq powróciły spadki

UBS: indeks S&P500 niedaleko od początku bessy

Indeks SP 500 jest na najlepszej drodze do szóstego z rzędu tygodniowego spadku. Od styczniowego szczytu indeks spadł o około 18 proc. Tylko 2 punkty procentowe dzielą go od początku rynku niedźwiedzia. Mimo to główny scenariusz zakłada, że można uniknąć recesji - przekazał w piątek UBS.