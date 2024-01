Na GPW powrót do poprawiania szczytów. Ten indeks rozpoczął rok najlepiej

Mieszana sesja na GPW skończyła się niewielkimi przesunięciami głównych indeksów. Pozwoliło to i tak sWIG80 poprawić historyczny szczyt z pierwszej sesji nowego roku. Najsłabszy okazał WIG20, w którym wzrosty podtrzymały tylko spółki handlowe, co jednak nie wystarczyło, by oprzeć się podaży na akcjach pozostałych spółek.

/ GPW

WIG20 spadł o 0,76 proc., WIG był niżej o 0,55 proc. Z kolei mWIG40 spadł o 0,3 proc., natomiast sWIG80 zyskał na koniec 0,33 proc. i skończył sesję o 0,7 pkt. niżej od dziennego maksimum na 22 245,71 pkt. co jest nowym historycznym szczytem indeksu małych spółek.

Od początku roku indeks ten zyskał 1,5 proc., co przy 3-proc. spadku WIG20, 2-proc. spadku WIG i neutralnym zachowaniu mWIG40 czyni go najlepiej radzącym sobie głównym benchmarkami na GPW w tym roku. Obroty w środę wyniosły 1,06 mld zł, z czego 869 mln dotyczyło WIG20.

Chociaż we wtorek indeksy na GPW oparły się spadkowej presji z otoczenia, to w środę przewaga był już po stronie sprzedających. Z kolei na rynkach bazowych sesja miała bardziej mieszany charakter, a zmiany były kosmetyczne, z tym że w USA indeksy lekko rosły, a w Europie DAX i Euro Stoxx50 utrzymywały się w granicach odniesienia lub nieco nad kreską. Słabiej więc tym razem wypadła GPW. Niewielka zmienność sugeruje, że inwestorzy czekają dane o CPI w USA, które zostaną opublikowane w czwartek o 14.30 czasu polskiego.

W Polsce miejsce miała konferencja prezesa NBP, ale tym razem nie wprowadziła on większej zmienności na polskiej walucie, która mogłaby prowokować większą aktywność na rynku akcyjnym.

W branżowym ujęciu wzrosło 6 indeksów, a 8 zostało przecenionych. Najwięcej zyskała odzież (3,17 proc.) i media (2,03 proc.). Liderem spadków okazała się motoryzacja (-3,95 proc.) i budownictwo (-3,63 proc.) oraz co ważniejsze z punktu widzenia wpływu na szeroki rynek także górnictwo (-1,73 proc.), banki (-1,49 proc.) i paliwa (-0,86 proc.).

Wśród największych giełdowych spółek, pozytywnie wyróżniła się branża handlowa i kursy Allegro (3,13 proc.), LPP (2,99 proc.) i Dino (1,97 proc.), które rosły drugą sesję z rzędu. Z kolei w mWIG40 także wciąż mocne było zachowanie kursu CCC (5,76 proc.). Perspektywy silniejszego złotego to dobre wieści dla importerów, a przy tym prognozy mocniejszego konsumenta w 2024 r. to czynniki wspierające branżę.

W WIG20 neutralnie zachował się kurs mBanku (0,0 proc.), ale reszta z banków przyspieszyła spadki, z których najwięcej oddał Pekao (-2,38 proc.), Aliora (-2,29 proc.) i PKO (-2,13 proc.), który we wtorek podtrzymał WIG20 nad kreską. Związek Banków Polskich odniósł się krytycznie do proponowanych zmiany w systemie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Najwięcej jednak w WIG20 oddał kurs Kruka (-5,62 proc.), który poinformował o inwestycjach w nowe portfele wierzytelności w IV kwartale. Wartość nominalna wierzytelności nabytych spadła w tym okresie o 25 proc. rdr.

Słabo zaprezentował się także kurs JSW (-2,07 proc.), którego zarząd siadł do rozmów ze związkami nt. podwyżki wynagrodzeń w 2024 r. Warto też zwrócić uwagę na akcje Pepco (-0,41 proc.), dla których analityk Numis Securities obniżył rekomendację z “kupuj” do “trzymaj”

Z niższych segmentów rynku warto zwrócić uwagę na Budimex (-5,83 proc.), który po wyznaczeniu w czasie sesji nowego historycznego szczytu gwałtownie spadła, zostają liderem przeceny z mWIG40. Najwyżej w historii był też Benefit, ale na konie dnia zyskał 0,41 proc. Rekord notowań śrubuje Torpol (3,3 proc.) po wtorkowej informacji o wyborze spółki w przetargu o wartości 3,4 mld zł.

W środę na rynku głównym GPW zadebiutował producent oraz wydawca gier - Bloober Team. Na koniec sesji jego kurs wzrósł o 0,74 proc. do 27,40 zł. Spółka była dotychczas notowana na NewConnect.

Michał Kubicki