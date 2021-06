Na GPW powróciła zieleń. Mocne odbicie CD Projektu i energetyki

/ GPW

We wtorek drobne potknięcie przełamało serię 8 wzrostowych sesji na WIG-u, w środę jednak na rynek znów wróciła zieleń. W gronie dużych spółek wzrostom przewodziły firmy energetyczne oraz odbijający po wtorkowym krachu CD Projekt.

Wzrostem o 0,7 proc, zakończył środową sesję WIG i gdyby nie wczorajsze spadki o ledwie 0,01 proc., byłaby to dla niego 10 wzrostowa sesja z rzędu. Rzecz w XXI wieku na GPW jeszcze nie widziana. Rekordowej serii jednak nie ma, lecz dzisiejszy handel udowodnił siłę rynku, który podniósł się po wtorkowym potknięciu, gdy roztrwonione zostało bardzo udane przedpołudnie. Dodatkowo coraz bliższy jest inny, ważniejszy rekord - historycznie najwyższych notowań. Do pobicia poziomów z 2018 roku brakuje już tylko około 1,5 proc.

siłą napędową dzisiejszych wzrostów były duże spółki, WIG20 zyskał bowiem 0,9 proc. i przebił poziom 2250 pkt. (najwyższe zamknięcie od 2019 roku). Nieźle radziły sobie też dwa pozostałe główne indeksy GPW: mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc., a sWIG80 o 0,6 proc. Obroty na szerokim rynku sięgnęły 1,2 mld zł.

Najjaśniejszym punktem indeksu blue chipów był dziś CD Projekt, którego papiery podrożały o 5,4 proc. Widząc ten wynik, warto jednak pamiętać, że wczorajszą sesję spółka zamknęła spadkiem o 9 proc. Inwestorów rozczarowały wyniki za I kwartał i brak perspektyw na większą poprawę w II kwartale. Warto dodać, że w środę spekulowano o tym, że kolejnym uniwersum gier CD Projektu może być "Thorgal", spółka jednak zaprzeczyła.

Udaną sesję mają za sobą i spółki energetyczne, dla których dotychczas cały 2021 rok jest jednym wielkim odbiciem po latach spadków. Tauron urósł dziś o 4,4 proc., a PGE o 3,1 proc. - Transformacja energetyczna powinna się odbywać nie w "dziki", lecz zaplanowany, sprawiedliwy sposób - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Zapewnił także wszystkich pracowników PGE, w tym KWB Turów i ich rodziny oraz społeczności lokalne, że kopalnia pracuje i będzie pracowała. Prezes URE zapowiedział z kolei, że zmienia się model regulacyjny dla ciepłownictwa, by wspierać transformację sektora.

Warto jednak zauważyć, że dobry sentyment nie był raczej wybiórczy, w górę szły bowiem notowania aż 17 z 20 spółek wchodzących w skład indeksu. Najsłabsze CCC straciło 1 proc., ale warto pamiętać, że to spółka, która w tym roku podrożała już o 34 proc. Delikatne spadki zanotowali także Orlen oraz Allegro.

Na szerokim rynku uwagę zwracał Mabion (+6,5 proc.), który kontynuuje silne wzrosty, zapoczątkowane 27 maja. Tego dnia na portalu 300gospodarka podano, że "Mabion chce zbudować drugą fabrykę, by produkować jeszcze więcej szczepionek dla Novavax". Wskazano ponadto, że spółka poszukuje inwestora, który przejąłby całość firmy - wiązałoby się to z ogłoszeniem wezwania na giełdzie.

Drugi wzrost w sWIG80 zanotowało PGS Software - w górę o 11 proc. do nowego rekordu na 16,5 zł. Analitycy East Value Research, w raporcie z 2 czerwca, podnieśli cenę docelową akcji spółki do 23,70 zł z 17,70 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację na poziomie "kupuj".

Adam Torchała