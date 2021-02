ETF na Nasdaq zadebiutował na GPW

Bankier.pl

Na warszawskiej giełdzie można już zainwestować w popularny indeks amerykańskich spółek technologicznych. W poniedziałek 8 lutego miał na GPW miejsce debiut ETF-u na Nasdaq.

Na Głównym Rynku GPW zadebiutował w poniedziałek fundusz Beta ETF na indeks Nasdaq-100 - Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem inicjatywy Beta Securities Poland. O planach wprowadzenia produktu informowaliśmy już w listopadzie, teraz się one urzeczywistniły.

Instrumentem bazowym dla nowego ETF będzie indeks Nasdaq-100 Notional Net Total Return Index grupujący największe spółki technologiczne notowane w USA i uwzględniający ich dywidendy. W skład indeksu wchodzą m.in. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Tesla, nVIdia czy Netflix. Indeksu nie można mylić z częściej obserwowanym Nasdaq Composite (jest to indeks szerokiego rynku), choć ze względu na wagę dużych spółek oba indeksy zachowują się podobnie.

Serdecznie zapraszamy na debiut Beta #ETF #Nasdaq - 100 PLN - Hedged na Głównym Rynku, który odbędzie się 8 lutego 2021 r. 📅



Uroczystość będzie transmitowana o ⏰ godz. 9:00 za pośrednictwem YouTube #GPW pod adresem: https://t.co/OUNHxCoXMO#witamynaGPW #debiut pic.twitter.com/7SUCIBvlCO — GPW (@GPW_WSExchange) February 5, 2021

- Beta ETF Nasdaq-100 jest pierwszym funduszem na GPW, który daje inwestorom ekspozycję na amerykański „indeks technologiczny” Nasdaq. Jest to kolejny krok umożliwiający zwiększenie dywersyfikacji portfela polskich inwestorów. Co ważne, fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, które jest nieodłącznym elementem inwestycji na rynkach zagranicznych. Dzięki Beta ETF Nasdaq-100 inwestorzy mogą korzystać z koniunktury amerykańskiego rynku, bez ponoszenia ryzyka niekorzystnych zmian kursu USD/PLN. Zapraszamy inwestorów przyglądających się rynkowi amerykańskiemu, szczególnie jeśli do tej pory zniechęcało Was ryzyko walutowe i skomplikowane procedury jego rozliczania. Myślę, że istotne jest również to, że dzięki replikacji indeksu za pomocą kontraktów Futures, fundusz nie płaci podatków od dywidend – podkreśla Robert Sochacki, Członek Zarządu Beta Securities Poland.

Z dokumentu wynika też, że opłata ma wynosić 0,9 proc., a nowy ETF będzie replikować amerykańskie indeksy syntetycznie, czyli za pomocą kontraktów terminowych.

Obecnie na GPW funkcjonują 4 ETF-y od Beta Securities i AgioFunds TFI, które odwzorowują indeksy: WIG20TR, mWIG40TR, WIG20lev i WIG20short. Ponadto na GPW funkcjonują jeszcze 3 ETF-y od luksemburskiego Lyxora, która odwzorowują WIG20, DAX i S&P500.

Czym jest ETF?

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane przepisami unijnymi i krajowymi. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora.

Na świecie fundusze ETF od lat cieszą się ogromną popularnością. O rewolucji w inwestowaniu, która wciąż w pełni nie dotarła do naszego kraju przeczytasz w artykule: „Pasywna rewolucja omija Polskę. Kiedy inwestowanie będzie tańsze?”. Na naszych stronach dostępny jest także poradnik dotyczący inwestowania przez ETF-y, w którym Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl, przybliża zalety i mankamenty tych funduszy.

Adam Torchała