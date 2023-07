Na GPW kontynuacja wzrostów. sWIG80 najwyżej w historii

Początek czwartkowej sesji na GPW przyniósł wzrosty większości głównych indeksów. Indeks sWIG80 ustanowił nowy rekord notowań intraday. Wśród największych spółek najmocniej rosną walory CD Projekt i JSW.

Ok. godz. 10:44 WIG20 rośnie o 0,6 proc. do 2128,12 pkt., a WIG idzie w górę o 0,5 proc. do 70014,24 pkt. mWIG40 spada o 0,24 proc. do 5104,82, a sWIG80 zwyżkuje o 0,31 proc. do rekordowego poziomu 21928,19 pkt.

Wśród blue chipów passę wzrostów kontynuuje JSW, której kurs zyskuje 2,7 proc. do 42,78 zł. O 3,2 proc. rośnie także kurs CD Projekt. Najmocniej w indeksie WIG20 spadają akcje Pepco (-1,3 proc.).

Pepco Group miało w III kwartale roku obrotowego 2022/23, zakończonego 30 czerwca, 1.370 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 12,5 proc. rdr, przy założeniu stałego kursu walutowego. Przychody sieci Pepco wyniosły 831 mln euro, co oznacza wzrost o 15,3 proc. rdr przy stałym kursie walutowym. Przychody Poundland Group wyniosły 539 mln euro, czyli wzrosły o 8,6 proc. Narastająco, po trzech kwartałach, Pepco Group ma 4.209 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 19,3 proc. rdr, przy założeniu stałego kursu walutowego. Przychody sieci Pepco po trzech kwartałach wyniosły 2.550 mln euro, co oznacza wzrost o 29,3 proc. rdr przy stałym kursie walutowym. Przychody Poundland Group wyniosły 1.659 mln euro, czyli wzrosły o 7,1 proc.

W mWIG40 najmocniej, o 3,3 proc., rosną notowania ZE PAK, co jest kontynuacją środowych wzrostów. Wprawdzie spółka nie podała żadnej informacji, ale inwestorzy mogli pozytywnie odebrać wczorajszą decyzję Ministerstwa Klimatu i Środowiska o daniu zielonego światła dla budowy w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu. ZE PAK, który także jest zainteresowany budową elektrowni jądrowej, na początku kwietnia powołał wraz z PGE spółkę o nazwie PGE PAK Energia Jądrowa, która zajmie się budową elektrowni jądrowej w rejonie Konina.

Lekko rosną akcje STS Holding (+0,2 proc.). NGR, czyli wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier, grupy STS (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) w II kwartale 2023 roku wzrósł o 26 proc. rdr do 170 mln zł. Jak podano, wartość zawartych zakładów w II kwartale 2023 roku w spółce STS (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) wyniosła 1,103 mld zł i była wyższa o 3 proc. rok do roku, gdy w II kwartale 2022 roku wyniosła 1,066 mld zł. Spółka w II kwartale wypracowała GGR na poziomie 298 mln zł (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii), co oznacza wzrost o 14 proc. rdr.

Prezes UOKiK wyraził w środę zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad STS Holding w drodze nabycia akcji przez Entain Holdings, co było jednym z warunków w ogłoszonym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. W związku ze spełnieniem warunku dotyczącego zgody UOKiK, obecnie wezwanie warunkowane jest jedynie złożeniem zapisów stanowiących 50 proc. głosów w spółce.

Bez zmian notowane są akcje BNP Paribas Bank Polska. Bank szacuje rezerwę dotyczącą portfela umów kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec czerwca 2023 r. w łącznej kwocie ok. 2,1 mld zł, co oznacza zaksięgowanie w ciężar II kw. 2023 r. rezerwy w wysokości ok. 356 mln zł, tj. ok. 590 mln zł w I półr. 2023 r.

W sWIG80 najmocniej rośnie kurs Toya (+4 proc.) oraz GreenX Metals (3,7 proc.). GreenX Metals zakończył budowę księgi popytu, uzyskując zapisy na 5,2 mln akcji nowej emisji oferowanych w cenie 0,8 AUD (41 pensów) za sztukę. Łączne wpływy z emisji wyniosą około 2,1 mln GBP (około 4,2 mln AUD). Jak podano, wraz z istniejącymi zasobami gotówkowymi spółki (8,7 mln AUD na dzień 30 czerwca 2023 r.), wpływy z plasowania akcji pomogą zapewnić GreenX utrzymanie silnej pozycji bilansowej. Spółka poinformowała, że wpływy netto z plasowania zostaną przeznaczone na eksploracje w ramach projektów spółki na Grenlandii. (PAP Biznes)

