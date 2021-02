Na Blika nas nie złapią, ale podrobiony mail może zadziałać. Tak oblewaliśmy quiz z cyberbezpieczeństwa

Podsumowanie wyników quizu „Czy umiesz rozpoznać oszusta?”

Lp. Pytanie Odsetek prawidłowych odpowiedzi na pytanie

1. Bank może wysłać w e-mailach linki do systemu transakcyjnego, gdy: bank nie wysyła linków do systemów wymagających logowania (w tym do systemu transakcyjnego) w wiadomościach do klientów 98,18 proc.

2. Hasło do bankowości internetowej mogę podać pracownikowi banku przez telefon: nigdy, to dane poufne 95,78 proc.

3. Otrzymujesz wiadomość z poleceniem zainstalowania na komputerze dodatkowego programu do ochrony bankowości internetowej. Co robisz?

nie instaluję; dzwonię do banku zweryfikować informację 98,45 proc.

4. Kupujesz używaną rzecz z ogłoszenia internetowego. Sprzedawca przesyła ci komunikatorem link do bramki płatniczej w celu dokonania płatności. Co robisz?

nie korzystam z przesłanego linku i rezygnuję z zakupu oraz informuję bank 96,86 proc.

5. Znajomy z Facebooka prosi cię przez komunikator o pożyczenie pieniędzy za pomocą Blika. Co robisz? dzwonię do znajomego, by potwierdzić zamiar pożyczki 99,12 proc.

6. Dostajesz telefon z informacją o konieczności aktualizacji danych w systemie banku. Co robisz? rozłączam się i dzwonię na infolinię banku, by potwierdzić konieczność aktualizacji danych 96,74 proc.

7. Czy antywirus chroni przed wszystkimi atakami internetowych oszustów? nie, oszuści mogą wyłudzić pieniądze w inny sposób, nie korzystając z rozwiązań technicznych 97,62 proc.

8. Policjant informuje cię o ataku hakerskim na bank. Zaleca wycofanie oszczędności i proponuje ich ochronę do czasu wyjaśnienia sprawy. Co robisz? dzwonię do banku, by poinformować o zdarzeniu 98,60 proc.

9. Który z terminów odnosi się do wyłudzania wrażliwych danych w trakcie rozmowy telefonicznej?

vishing 50,66 proc.

10. Terminem "phishing" określamy oszustwo polegające na: podszyciu się pod jakąś instytucję lub osobę w celu wyłudzenia poufnych danych, np. numerów kart bankowych, danych wykorzystywanych do logowania do banku 74,08 proc.

11. Otrzymałeś wiadomość e-mail widoczną poniżej. Czy to jest próba wyłudzenia twoich danych? 89,79 proc.

12. W swojej internetowej skrzynce pocztowej znalazłeś taką wiadomość od twojego dostawcy energii. Co powinieneś zrobić? 93,05 proc.