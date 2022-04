"NYT": Państwa NATO wkrótce przekażą Ukrainie poradzieckie czołgi

38. dzień wojny. Rosyjski śmigłowiec zestrzelony przez brytyjski system Starstreak

Sobota jest trzydziestym ósmym dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w nocy z piątku na sobotę w wideo na Facebooku, że wojska rosyjskie przygotowują się do nowych potężnych uderzeń na Ukrainę. Z kolei wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar przekazał, że Rosjanie aktywnie wykorzystują terytorium Białorusi do prowadzenia agresywnych działań przeciwko Ukrainie. Pracownicy Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża podejmą kolejną próbę przedostania się do oblężonego Mariupola.