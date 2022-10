Kruk rozważa skup akcji własnych o wartości do 1 mld zł

/ Kruk

NWZ Kruka zdecyduje o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych o wartości do 1 mld zł - wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na 16 listopada.

Z projektu wynika, że łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 3.863.758 zł, czyli 20 proc. wartości kapitału zakładowego spółki i odpowiada liczbie 3.863.758 akcji.

Według projektu, cena, za którą spółka miałaby nabywać własne akcje nie może być wyższa od 400 zł, a niższa niż 1 zł.

Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych miałoby obejmować okres od 17 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2026 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków.

Nabyte przez spółkę akcje własne miałyby być przeznaczone do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

"Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych, która może mieć wpływ na wycenę akcji Kruk, zasadnym jest wyposażenie spółki w możliwość przeprowadzenia skupu akcji własnych w sytuacji, gdy wycena wartości Kruk będzie znacząco odbiegać od jej wartości fundamentalnej. Skupione akcje będą mogły być przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki" - napisano w uzasadnieniu.(PAP Biznes)

pel/ ana/