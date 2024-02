Kadrowa miotła w KGHM-ie. Powołano nowych członków rady nadzorczej

Skarb Państwa zgłosił kandydatów do rady nadzorczej KGHM Skarb Państwa, akcjonariusz KGHM Polska Miedź, zgłosił kandydatów do rady nadzorczej spółki. Są to: Zbigniew Bryja, Aleksander Cieśliński, Zbysław Dobrowolski, Dominik Januszewski, Tadeusz Kocowski, Marian Noga, Piotr Prugar - poinformowała spółka w komunikacie.