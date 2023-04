CD Projekt chce poprawić konkurencyjność warunków zatrudnienia. Będą programy motywacyjne dla pracowników

Nadzwyczajne walne zgromadzenie CD Projektu przegłosowało uchwałę o emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii O i P. Przegłosowane uchwały pozwolą wprowadzić przyjęte przez NWZ programy motywacyjne A i B na lata 2023-2027.

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

"To jest istotne narzędzie (program motywacyjny - przyp. PAP) w celu realizacji naszej (...) strategii. Dziękujemy też za informacje zwrotne od przedstawicieli rynku, i one nam pomogły w dostosowaniu programu do wymogów tak, aby został on przegłosowany" - powiedział po zakończaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia prezes CD Projektu Adam Kiciński.

Program motywacyjny A skierowany jest do wybranych osób spośród pracowników i współpracowników CD Projektu i jego grupy kapitałowej, którzy nie są członkami zarządu spółki. Program motywacyjny B skierowany jest dodatkowo do członków zarządu CD Projektu oraz spółek z grupy kapitałowej. Program będzie obowiązywał w latach 2023-2027.

Celem programu jest stworzenie mechanizmów zwiększających stabilność związania jego uczestników z grupą. Celem jest też poprawa międzynarodowej konkurencyjności warunków zatrudnienia w spółce.

Łączna liczba uprawnień przyznanych w programie motywacyjnym A nie przekroczy 1,5 mln sztuk, a w programie motywacyjnym B 3,5 mln sztuk, w tym członkowie zarządu mogą otrzymać maksymalnie 1,75 mln uprawnień do akcji nowych emisji.

Walne zgromadzenie CD Projektu zadecydowało również o obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu 860.290 akcji własnych nabytych przez spółkę w dniach 5-24 października 2022 roku.

W grudniu zeszłego roku walne zgromadzenie CD Projektu podjęło uchwałę o wprowadzeniu planu motywacyjnego na lata 2023-2027. Program motywacyjny miał być realizowany w drodze przyznawania imiennych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia nie więcej niż 5.003.694 akcji zwykłych na okaziciela serii N. Uprawnienia w ramach programu motywacyjnego planowano przyznawać w 5 oddzielnych etapach w latach obrotowych 2023-2027. Wtedy NWZ przegłosowało uchwałę w sprawie programu motywacyjnego, ale nie przyjęło uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych w celu realizacji programu motywacyjnego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wymagano progu 4/5 głosów, którego projekt uchwały nie uzyskał.

mcb/ asa/