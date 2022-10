NSZZ "Solidarność" się buntuje i chce, by rząd z nią rozmawiał

fot. Marcin Szkodziński / / FORUM

W piątek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność”. Będziemy decydować o dalszych działaniach, aby rząd usiadł i zaczął faktycznie z nami rozmawiać, a nie tylko przekazywać, co ma zamiar zrobić – powiedział w piątek przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w piątek w Radiu Zet zapowiedział, że "o godz. 9.00 rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ +Solidarność+".

"Będziemy decydować o dalszych działaniach, aby rząd usiadł i zaczął faktycznie z nami rozmawiać, nie tylko przekazując, co ma zamiar zrobić, ale wsłuchiwał się w postulaty Solidarności" - powiedział Duda.

Na pytanie, czy jeśli rząd nie będzie wsłuchiwał się w postulaty Solidarności, to odbędzie się strajk, Piotr Duda odpowiedział, że "o tym zadecyduje Komisja Krajowa". "Dlatego robimy nadzwyczajne posiedzenie, ponieważ nie jesteśmy zadowoleni z rozmów z rządem" - oświadczył przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

Jak zaznaczył, "my nie bawimy się w politykę". "+Solidarność+ jak wyjdzie na ulicę, to w konkretnej sprawie, a nie przeciwko komuś. My nie wychodzimy na ulicę przeciwko rządowi, tylko w konkretnych sprawach, aby rozwiązywać problemy polskich pracowników" - powiedział Duda. (PAP)

