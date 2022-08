NIK za finansowaniem PAŻP ze środków publicznych

/ pansa.pl

Najwyższa Izba Kontroli wnosi do resortu infrastruktury o zmiany legislacyjne umożliwiające finansowanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ze środków publicznych - podała NIK w raporcie. Ministerstwo wskazuje, że takie ramy prawne już istnieją.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) kontrolowała Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) od 2 sierpnia do 29 grudnia 2021 r., a okres objęty kontrolą sięgał 1 stycznia 2018 r. i trwał do dnia zakończenia kontroli.

Jak wskazano w wynikach kontroli, NIK wnosi do resortu infrastruktury o "wypracowanie rozwiązań i podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych tworzących mechanizmy wzmocnienia nadzoru nad PAŻP, przede wszystkim w aspekcie generowania kosztów i finansowania jej działalności, a także szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego w liczbie adekwatnej do prognoz wielkości ruchu lotniczego. Powinny one, szczególnie w sytuacjach nagłych i negatywnych zmian uwarunkowań zewnętrznych, umożliwiać stabilizację finansowania PAŻP z udziałem środków publicznych".

Na ten postulat izbie odpowiedział ówczesny wiceminister infrastruktury Marcin Horała, który poinformował, że obecnie obowiązująca ustawa o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w art. 9 ust 4 pkt 4 przewiduje możliwość udzielenia PAŻP dotacji celowej na finansowanie jej zadań.

"Tym samym już obecnie istnieją ramy prawne umożliwiające przekazanie dodatkowego wsparcia agencji, zatem nie są potrzebne dodatkowe zmiany legislacyjne w tym zakresie" - przekazał Horała.

Odnosząc się do postulatu izby dotyczącego konieczności wzmocnienia nadzoru nad PAŻP, Horała odpowiedział, że kwestia ta jest już uregulowana w ustawie o PAŻP.

"Prawne narzędzia w zakresie nadzoru nad PAŻP są już zapewnione, a postulowane ich wzmocnienie prowadzić by mogło do naruszenia samodzielności i odpowiedzialności za gospodarkę finansową Agencji" - podał Horała.

NIK w informacji o wynikach kontroli wnosi też o wydłużenie terminu do zatwierdzania sprawozdań rocznych i planów i pięcioletnich planów działalności PAŻP. Termin ten wynosi obecnie miesiąc. W odpowiedzi na ten postulat Horała poinformował, że ministerstwo infrastruktury rozważy wprowadzenie postulowanych przez NIK zmian legislacyjnych.

Izba zaleciła też resortowi infrastruktury podjęcie działań zapewniających wprowadzenie mechanizmów regulujących formy i zakres współpracy PAŻP i organizacji związkowych, na co Horała odpowiedział, że minister infrastruktury nie jest właściwy do rozstrzygania sporów pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz reprezentujących ich interesy organizacji związkowych z pracodawcą.

"Minister, jako organ niezależny od samodzielnego podmiotu, jakim jest PAŻP, nie może normować i narzucać mechanizmów regulujących kwestie wewnętrznych relacji pomiędzy pracownikami agencji a pracodawcą. Rolą pracodawcy jest rozwiązywanie sporów wewnątrz organizacji" - przekazał Horała.

NIK zaleciła ponadto opracowanie, we współpracy z resortem edukacji, systemu zachęt dla szkół i szkół wyższych do otwierania form kształcenia o profilu przydatnym dla działalności PAŻP.

Na ten postulat Horała odpowiedział, że taki system zachęt już istnieje.

"Postulowany system zachęt już istnieje – minister właściwy do spraw transportu przyznaje uczelniom publicznym kształcącym personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego środki finansowe na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych" - odpowiedział Horała.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. (PAP)

